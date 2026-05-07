Chicorée auf polnische Art
Zart geschmorter Chicorée trifft auf buttrige Brösel, feine Eierwürfel und frische Kräuter.
Zutaten für das Chicorée auf polnische Art
- 1 kg Chicorée
- 1 dl Gemüsesuppe
- 1 Bund Petersilie
- 2 Eier
- Butter
- 2 EL frische grobe Semmelbrösel
- Salz
- Pfeffer
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Zubereitung Chicorée auf polnische Art
- 1
Die Eier hart kochen. Schälen und klein würfeln.
- 2
Mit einem spitzen Messer den bitteren Wurzelansatz aus den Chicoréekolben schneiden. Große Kolben eventuell der Länge nach halbieren.
- 3
Etwas Butter in einem breiten Topf zerlassen und die Chicoréekolben darin anschwitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Sobald die Kolben etwas Farbe angenommen haben, mit Suppe aufgießen. Zugedeckt bei wenig Hitze etwa 20 Minuten garen.
- 4
Die Semmelbrösel in Butter goldbraun rösten. Die gehackte Petersilie untermengen.
- 5
Die Chicoréekolben aus dem Sud heben, gut abtropfen lassen und auf einer vorgewärmten Platte anrichten. Brösel und Eier darüberstreuen.
- 6
Für Chicorée als Beilage die halbierten Kolben in eine große Auflaufform schichten. Großzügig mit Olivenöl beträufeln. Salzen und pfeffern. Ins 240 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine Viertelstunde garen. Frisch geriebenen Parmesan darüberstreuen. Nochmals für einige Minuten ins Rohr schieben – so lange überbacken, bis der Parmesan goldbraun ist.