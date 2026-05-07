Chicorée auf polnische Art

1 Die Eier hart kochen. Schälen und klein würfeln.

2 Mit einem spitzen Messer den bitteren Wurzelansatz aus den Chicoréekolben schneiden. Große Kolben eventuell der Länge nach halbieren.

3 Etwas Butter in einem breiten Topf zerlassen und die Chicoréekolben darin anschwitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Sobald die Kolben etwas Farbe angenommen haben, mit Suppe aufgießen. Zugedeckt bei wenig Hitze etwa 20 Minuten garen.

4 Die Semmelbrösel in Butter goldbraun rösten. Die gehackte Petersilie untermengen.

5 Die Chicoréekolben aus dem Sud heben, gut abtropfen lassen und auf einer vorgewärmten Platte anrichten. Brösel und Eier darüberstreuen.