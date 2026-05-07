Hausgemachte Laugenstangen

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Den Germ mit etwas lauwarmen Wasser verrühren. Mehl mit Salz vermischen, das Ei hinzufügen und die Wasser-Germ Mischung einrühren. Alles mehrere Minuten gut verkneten. Für die Geschmeidigkeit noch ein paar Esslöffel Wasser hinzufügen. Alles an einem warmen Ort für mindestens eine halbe Stunde gehen lassen. Anschließend aus dem Teig kleine Stangerl formen und diese nochmals kurz (ca. 10 Minuten) aufgehen lassen.