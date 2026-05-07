Hausgemachte Laugenstangen
Knusprige hausgemachte Laugenstangen mit goldbrauner Kruste und flaumigem Inneren. Einfaches Rezept für frisches Laugengebäck wie vom Bäcker – perfekt zum Frühstück oder zur Jause.
Zutaten für die hausgemachten Laugenstangen
- 1,5 Pck. Trockengerm
- 550 g Mehl
- 320 ml Wasser
- 1 Ei
- 1 TL Salz
- etwas Wasser
- 3 EL Natron
Zubereitung hausgemachte Laugenstangen
- 1
Den Germ mit etwas lauwarmen Wasser verrühren. Mehl mit Salz vermischen, das Ei hinzufügen und die Wasser-Germ Mischung einrühren. Alles mehrere Minuten gut verkneten. Für die Geschmeidigkeit noch ein paar Esslöffel Wasser hinzufügen. Alles an einem warmen Ort für mindestens eine halbe Stunde gehen lassen. Anschließend aus dem Teig kleine Stangerl formen und diese nochmals kurz (ca. 10 Minuten) aufgehen lassen.
- 2
Das Wasser mit Natron aufkochen. Die Weckerln kurz in die Mischung tauchen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und mit einem Messer Schlitze einschneiden. Bei 200 Grad ca. 20 Minuten backen bis die Laugenstangerl eine braune Farbe haben.