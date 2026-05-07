1 Die Germ in der Hälfte von der lauwarmen Milch auflösen und mit etwas Mehl zu einem dickflüssigen Dampfl vermengen. Mit Mehl bestreuen und das Dampfl zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis es Risse zeigt.

2 Eier, Zucker, Milch, Rum, Zitronenschale nach Geschmack und eine Prise Salz verrühren. Mit dem restlichen Mehl, dem reifen Dampfl und der Butter zu einem glatten Teig abschlagen. Zugedeckt eine Stunde gehen lassen.

3 Den Teig 1 cm dick ausrollen. 9 cm große Scheiben ausstechen. Aus jeder Teigscheibe in der Mitte eine 3 cm große Scheibe ausstechen. Die Teigringe mit Mehl bestäuben und zugedeckt nochmals eine halbe Stunde gehen lassen.