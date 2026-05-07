Donuts
Luftig-fluffige Donuts aus feinem Germteig – außen goldbraun und herrlich zart im Biss. Mit Schokoglasur, Marillenmarmelade oder Zimtzucker veredelt, ein süßer Klassiker für jede Gelegenheit.
Zutaten für die Donuts
- 0,5 kg glattes Mehl
- 3 Eier
- 0,25 l lauwarme Milch
- Backzucker
- 1 Pck. Germ
- 10 dag sehr weiche Butter
- Rum
- Salz
- Zitronenschale
- Backfett
Zubereitung Donuts
- 1
Die Germ in der Hälfte von der lauwarmen Milch auflösen und mit etwas Mehl zu einem dickflüssigen Dampfl vermengen. Mit Mehl bestreuen und das Dampfl zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis es Risse zeigt.
- 2
Eier, Zucker, Milch, Rum, Zitronenschale nach Geschmack und eine Prise Salz verrühren. Mit dem restlichen Mehl, dem reifen Dampfl und der Butter zu einem glatten Teig abschlagen. Zugedeckt eine Stunde gehen lassen.
- 3
Den Teig 1 cm dick ausrollen. 9 cm große Scheiben ausstechen. Aus jeder Teigscheibe in der Mitte eine 3 cm große Scheibe ausstechen. Die Teigringe mit Mehl bestäuben und zugedeckt nochmals eine halbe Stunde gehen lassen.
- 4
Das Backfett auf 170 Grad erhitzen. Die Donuts mit der Oberseite nach unten ins heiße Fett legen, einen Deckel daraufsetzen und nach zwei Minuten wenden. Offen fertig backen. Abtropfen lassen. Die Donuts eventuell auf der Oberseite mit warmer, glatt gerührter Marillenmarmelade bestreichen und in Schokoladeglasur tauchen oder nur mit Zimtzucker bestreuen.