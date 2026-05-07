Kartoffel-Lauch-Suppe

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Zwiebel und Knoblauch fein hacken. In einem großen Topf Butter oder Olivenöl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch glasig anschwitzen, anschließend den Lauch zugeben und kurz mitdünsten. Die Kartoffeln unterrühren, mit der Gemüsebrühe aufgießen und alles etwa 15 bis 20 Minuten sanft köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Die Suppe wird nun teilweise püriert, sodass sie cremig ist, aber noch etwas Struktur behält. Danach die Milch einrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Zum Servieren die Suppe in Schalen füllen, mit einem Löffel Sauerrahm verfeinern und nach Belieben mit frischen Kräutern und ein paar Tropfen Kürbiskernöl servieren.