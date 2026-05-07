Topfenauflauf mit Äpfeln
Äpfel haben im Winter Hochsaison und lassen sich vielseitig einsetzen. In Kombination mit cremigem Topfen entsteht ein klassischer österreichischer Auflauf, der sowohl als süße Hauptspeise als auch als Dessert begeistert.
Zutaten für den Topfenauflauf mit Äpfeln
- 3 österreichische Äpfel
- Saft 1/2 Zitrone
- 3 Eier
- 75 g Zucker
- 500 g Topfen
- 50 g Weizengrieß
- 2 TL Backpulver
- 1 Prise Salz
- etwas Butter für die Form
Zubereitung Topfenauflauf mit Äpfeln
- 1
Die Äpfel waschen, schälen und entkernen. Äpfel in dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben mit Zitronensaft beträufeln und kurz durchmischen. Ofen auf 175 Grad Heißluft vorheizen.
- 2
Eier mit Zucker verquirlen, Topfen, Grieß, Backpulver und Salz hinzugeben und verrühren. Die Hälfte der Apfelscheiben unterheben. Auflaufform (ca. 24 x 18 cm) einfetten und die Topfen-Apfelmasse hineingeben.
- 3
Masse glatt streichen und mit den restlichen Apfelscheiben nach Belieben belegen. Im vorgeheizten Backofen ca. 50 Minuten backen. Falls der Auflauf zu dunkel wird, einfach mit etwas Alufolie abdecken und weiterbacken.