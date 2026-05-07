Topfenauflauf mit Äpfeln

Äpfel haben im Winter Hochsaison und lassen sich vielseitig einsetzen. In Kombination mit cremigem Topfen entsteht ein klassischer österreichischer Auflauf, der sowohl als süße Hauptspeise als auch als Dessert begeistert.

© Carletto Ferrari www.carletto.at Süßes, einfaches Soulfood!

Gesamtzeit: 1 h 0 min