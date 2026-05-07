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Paprikahendl mit Sauerrahmspätzle von Walter Triebl

Paprikahendl ist wieder da – nicht als Retro-Gag, sondern als echtes Wohlfühlessen mit Wirkung. Walter Triebl kocht für die Seele und für einen guten Zweck.

© Stefan Pajman
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:1 h 0 min

Zutaten für das Paprikahendl

  • 4 Stk. Hühnerkeulen
  • 3 Zwiebeln (klein gewürfelt)
  • 3 rote Spitzpaprika (klein gewürfelt)
  • 3 Zehe/n Knoblauch
  • Olivenöl
  • 500 ml Hühnerfond
  • 350 ml roter Paprika (entsaftet)
  • 3 EL Paprikapulver
  • 150 ml Weißwein
  • Salz
  • Pfeffer
  • Majoran
  • Kreuzkümmel
  • Zitrone
  • Maizena
  • Radieschen (Deko)
  • Majoran (Deko)

Zubereitung Paprikahendl

  1. 1

    Die Hühnerkeulen salzen. Olivenöl in einem Topf erhitzen und die Keulen scharf anbraten, danach herausnehmen.

  2. 2

    Zwiebeln, Spitzpaprika und Knoblauch im selben Topf anrösten. Paprikapulver hinzugeben und kurz mitrösten, anschließend mit Weißwein ablöschen.

  3. 3

    Paprikasaft und Hühnerfond aufgießen, die Keulen wieder in den Topf geben und mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen. Zum Köcheln bringen, Deckel darauf geben und 40 Minuten dünsten.

  4. 4

    Abschmecken, mit Maizena binden, Zitronenabrieb hinzufügen und anrichten.

Zutaten für die Sauerrahmspätzle

  • 250 g Sauerrahm
  • 400 g griffiges Mehl
  • 3 Eier
  • Salz
  • geriebene Muskatnuss
  • 2 EL Öl
  • 3 EL Butter
  • 3 EL Schnittlauch

Zubereitung Sauerrahmspätzle

  1. 1

    Sauerrahm, Eier und Mehl in eine Schüssel geben.

  2. 2

    Öl hinzufügen, mit Salz und Muskat würzen und mit der Hand zu einem glatten Teig schlagen.

  3. 3

    Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, ordentlich salzen und die Spätzlemasse durch ein Spätzlesieb streichen.

  4. 4

    Köcheln lassen, bis die Spätzle an der Oberfläche schwimmen, dann eine Minute ziehen lassen und in eine Pfanne mit Butter geben.

  5. 5

    Mit Salz und Pfeffer würzen, zum Schluss Schnittlauch hinzufügen und anrichten.