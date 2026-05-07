Paprikahendl mit Sauerrahmspätzle von Walter Triebl
Paprikahendl ist wieder da – nicht als Retro-Gag, sondern als echtes Wohlfühlessen mit Wirkung. Walter Triebl kocht für die Seele und für einen guten Zweck.
Zutaten für das Paprikahendl
- 4 Stk. Hühnerkeulen
- 3 Zwiebeln (klein gewürfelt)
- 3 rote Spitzpaprika (klein gewürfelt)
- 3 Zehe/n Knoblauch
- Olivenöl
- 500 ml Hühnerfond
- 350 ml roter Paprika (entsaftet)
- 3 EL Paprikapulver
- 150 ml Weißwein
- Salz
- Pfeffer
- Majoran
- Kreuzkümmel
- Zitrone
- Maizena
- Radieschen (Deko)
- Majoran (Deko)
Zubereitung Paprikahendl
- 1
Die Hühnerkeulen salzen. Olivenöl in einem Topf erhitzen und die Keulen scharf anbraten, danach herausnehmen.
- 2
Zwiebeln, Spitzpaprika und Knoblauch im selben Topf anrösten. Paprikapulver hinzugeben und kurz mitrösten, anschließend mit Weißwein ablöschen.
- 3
Paprikasaft und Hühnerfond aufgießen, die Keulen wieder in den Topf geben und mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen. Zum Köcheln bringen, Deckel darauf geben und 40 Minuten dünsten.
- 4
Abschmecken, mit Maizena binden, Zitronenabrieb hinzufügen und anrichten.
Zutaten für die Sauerrahmspätzle
- 250 g Sauerrahm
- 400 g griffiges Mehl
- 3 Eier
- Salz
- geriebene Muskatnuss
- 2 EL Öl
- 3 EL Butter
- 3 EL Schnittlauch
Zubereitung Sauerrahmspätzle
- 1
Sauerrahm, Eier und Mehl in eine Schüssel geben.
- 2
Öl hinzufügen, mit Salz und Muskat würzen und mit der Hand zu einem glatten Teig schlagen.
- 3
Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, ordentlich salzen und die Spätzlemasse durch ein Spätzlesieb streichen.
- 4
Köcheln lassen, bis die Spätzle an der Oberfläche schwimmen, dann eine Minute ziehen lassen und in eine Pfanne mit Butter geben.
- 5
Mit Salz und Pfeffer würzen, zum Schluss Schnittlauch hinzufügen und anrichten.