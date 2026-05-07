Paprikahendl mit Sauerrahmspätzle von Walter Triebl

1 Sauerrahm, Eier und Mehl in eine Schüssel geben.

2 Öl hinzufügen, mit Salz und Muskat würzen und mit der Hand zu einem glatten Teig schlagen.

3 Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, ordentlich salzen und die Spätzlemasse durch ein Spätzlesieb streichen.

4 Köcheln lassen, bis die Spätzle an der Oberfläche schwimmen, dann eine Minute ziehen lassen und in eine Pfanne mit Butter geben.