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Erdäpfelpizza

Diese Erdäpfelpizza verbindet Hausmannskost mit mediterraner Leichtigkeit: ein zarter Boden, fruchtige Paradeissauce und würziger Belag machen jeden Bissen zum Genuss.

Symbolbild
© Foto von Zaid Hussain Sayed auf Unsplash
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Zutaten für die Erdäpfelpizza

  • 3 kg mehlige Erdäpfel
  • 0,5 kg Paradeiser aus der Dose (evtl. gewürfelt)
  • 1 mittelgroße Zwiebel
  • 3 Zehe/n Knoblauch
  • 25 dag Mozzarella
  • 10 dag dunkle Oliven
  • 20 dag Thunfisch in Öl (Dose)
  • 2 eingelegte Sardellenfilets
  • Mehl
  • Speisestärke
  • 1 Ei
  • Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung Erdäpfelpizza

  1. 1

    Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in Olivenöl goldgelb dünsten. Die gehackten Paradeiser dazugeben und zu einer dicklichen Masse einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und – wer mag – mit feingehackten Sardellenfilets würzen.

  2. 2

    Die Erdäpfel gar kochen, abseihen, ausdampfen lassen, schälen und durch die Erdäpfelpresse drücken.

  3. 3

    Die Oliven in dünnen Spalten von den Kernen schneiden, den Thunfisch in kleine Stücke zerpflücken, den Mozzarella in dünne Scheiben schneiden.

  4. 4

    Die Erdäpfel mit Ei, Salz, 2 bis 3 EL Mehl und 2 bis 3 EL Speisestärke zu einem formbaren Teig verkneten. Zehn Minuten rasten lassen und etwas ausrollen.

  5. 5

    Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig daraufsetzen und fertig ausrollen.

  6. 6

    Den Teig mit Paradeissauce bestreichen. Mozzarella, Thunfisch und Oliven darauf verteilen. Etwas Öl darüberträufeln.

  7. 7

    Auf der untersten Einschubleiste ins 230 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine halbe Stunde backen. 