Erdäpfelpizza
Diese Erdäpfelpizza verbindet Hausmannskost mit mediterraner Leichtigkeit: ein zarter Boden, fruchtige Paradeissauce und würziger Belag machen jeden Bissen zum Genuss.
Zutaten für die Erdäpfelpizza
- 3 kg mehlige Erdäpfel
- 0,5 kg Paradeiser aus der Dose (evtl. gewürfelt)
- 1 mittelgroße Zwiebel
- 3 Zehe/n Knoblauch
- 25 dag Mozzarella
- 10 dag dunkle Oliven
- 20 dag Thunfisch in Öl (Dose)
- 2 eingelegte Sardellenfilets
- Mehl
- Speisestärke
- 1 Ei
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung Erdäpfelpizza
- 1
Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in Olivenöl goldgelb dünsten. Die gehackten Paradeiser dazugeben und zu einer dicklichen Masse einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und – wer mag – mit feingehackten Sardellenfilets würzen.
- 2
Die Erdäpfel gar kochen, abseihen, ausdampfen lassen, schälen und durch die Erdäpfelpresse drücken.
- 3
Die Oliven in dünnen Spalten von den Kernen schneiden, den Thunfisch in kleine Stücke zerpflücken, den Mozzarella in dünne Scheiben schneiden.
- 4
Die Erdäpfel mit Ei, Salz, 2 bis 3 EL Mehl und 2 bis 3 EL Speisestärke zu einem formbaren Teig verkneten. Zehn Minuten rasten lassen und etwas ausrollen.
- 5
Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig daraufsetzen und fertig ausrollen.
- 6
Den Teig mit Paradeissauce bestreichen. Mozzarella, Thunfisch und Oliven darauf verteilen. Etwas Öl darüberträufeln.
- 7
Auf der untersten Einschubleiste ins 230 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine halbe Stunde backen.