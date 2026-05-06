Erdäpfelpizza

1 Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in Olivenöl goldgelb dünsten. Die gehackten Paradeiser dazugeben und zu einer dicklichen Masse einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und – wer mag – mit feingehackten Sardellenfilets würzen.

2 Die Erdäpfel gar kochen, abseihen, ausdampfen lassen, schälen und durch die Erdäpfelpresse drücken.

3 Die Oliven in dünnen Spalten von den Kernen schneiden, den Thunfisch in kleine Stücke zerpflücken, den Mozzarella in dünne Scheiben schneiden.

4 Die Erdäpfel mit Ei, Salz, 2 bis 3 EL Mehl und 2 bis 3 EL Speisestärke zu einem formbaren Teig verkneten. Zehn Minuten rasten lassen und etwas ausrollen.

5 Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig daraufsetzen und fertig ausrollen.

6 Den Teig mit Paradeissauce bestreichen. Mozzarella, Thunfisch und Oliven darauf verteilen. Etwas Öl darüberträufeln.