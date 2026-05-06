Gebratener Reis mit Zitronen-Thunfisch, Mango & Avocado
Ein schnelles, gesundes und trotzdem richtig gutes Gericht, das sich perfekt für den Alltag eignet: gebratener Reis mit Thunfisch.
Ein Rezept von CookingCatrin.
Zutaten für den gebratenen Reis mit Zitronen-Thunfisch, Mango & Avocado
- 2 Dosen Rio Mare Thunfisch in Olivenöl mit Zitrone & schwarzem Pfeffer {entspricht: 130 g}
- 150 g Basmatireis
- 1 reife Mango
- 2 Avocados
- 2 Frühlingszwiebeln
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 2 EL Sesamöl oder Olivenöl
- 3 EL Sojasauce
- 2 TL Honig oder Agavendicksaft
- Zesten einer ¼ Bio-Zitrone
- Saft einer Bio-Zitrone
- Salz
- Pfeffer
- Optional: Chiliflocken oder etwas Sriracha für Schärfe
- etwas Basilikum (frisch)
Zubereitung Gebratener Reis mit Zitronne-Thunfisch, Mango & Avocado
- 1
Der Basmatireis wird nach Packungsanleitung gekocht und vollständig abgekühlt.
- 2
Die Mango und Avocados schälen, in kleine Würfel schneiden und zur Seite stellen. Die Frühlingszwiebeln und Knoblauchzehen putzen bzw. schälen und fein hacken.
- 3
Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die gehackten Frühlingszwiebeln und den Knoblauch kurz anrösten, dann den Reis dazugeben und goldbraun braten. Mit Sojasauce, Honig und Zitronenzesten sowie -saft verfeinern. Alles gut durchmischen und mit Salz, Pfeffer und optional Chili abschmecken.
- 4
Den Reis auf Tellern anrichten, mit Mango, Avocado und dem Rio Mare Thunfisch mit Zitrone & schwarzem Pfeffer toppen. Mit frischen Kräutern garniert servieren.