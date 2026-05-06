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Gebratener Reis mit Zitronen-Thunfisch, Mango & Avocado

Ein schnelles, gesundes und trotzdem richtig gutes Gericht, das sich perfekt für den Alltag eignet: gebratener Reis mit Thunfisch. 

Gebratener Reis mit Thunfisch - ein schnelles Wohlfühlgericht
© Carletto Ferrari www.carletto.at
Gebratener Reis mit Thunfisch - ein schnelles Wohlfühlgericht
Gesamtzeit:20 min

Ein Rezept von CookingCatrin.

Zutaten für den gebratenen Reis mit Zitronen-Thunfisch, Mango & Avocado

  • 2 Dosen Rio Mare Thunfisch in Olivenöl mit Zitrone & schwarzem Pfeffer {entspricht: 130 g}
  • 150 g Basmatireis
  • 1 reife Mango
  • 2 Avocados
  • 2 Frühlingszwiebeln
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • 2 EL Sesamöl oder Olivenöl
  • 3 EL Sojasauce
  • 2 TL Honig oder Agavendicksaft
  • Zesten einer ¼ Bio-Zitrone
  • Saft einer Bio-Zitrone
  • Salz
  • Pfeffer
  • Optional: Chiliflocken oder etwas Sriracha für Schärfe
  • etwas Basilikum (frisch)

Zubereitung Gebratener Reis mit Zitronne-Thunfisch, Mango & Avocado

  1. 1

    Der Basmatireis wird nach Packungsanleitung gekocht und vollständig abgekühlt.

  2. 2

    Die Mango und Avocados schälen, in kleine Würfel schneiden und zur Seite stellen. Die Frühlingszwiebeln und Knoblauchzehen putzen bzw. schälen und fein hacken.

  3. 3

    Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die gehackten Frühlingszwiebeln und den Knoblauch kurz anrösten, dann den Reis dazugeben und goldbraun braten. Mit Sojasauce, Honig und Zitronenzesten sowie -saft verfeinern. Alles gut durchmischen und mit Salz, Pfeffer und optional Chili abschmecken.

  4. 4

    Den Reis auf Tellern anrichten, mit Mango, Avocado und dem Rio Mare Thunfisch mit Zitrone & schwarzem Pfeffer toppen. Mit frischen Kräutern garniert servieren.