Gebratener Reis mit Zitronen-Thunfisch, Mango & Avocado

1 Der Basmatireis wird nach Packungsanleitung gekocht und vollständig abgekühlt.

2 Die Mango und Avocados schälen, in kleine Würfel schneiden und zur Seite stellen. Die Frühlingszwiebeln und Knoblauchzehen putzen bzw. schälen und fein hacken.

3 Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die gehackten Frühlingszwiebeln und den Knoblauch kurz anrösten, dann den Reis dazugeben und goldbraun braten. Mit Sojasauce, Honig und Zitronenzesten sowie -saft verfeinern. Alles gut durchmischen und mit Salz, Pfeffer und optional Chili abschmecken.