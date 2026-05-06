Schneeballen

1 Mehl, Dotter, Butter, Schlagobers, Weißwein, eine Prise Salz und Vanillezucker zu einem glatten, geschmeidigen Teig verarbeiten. Zu einem flachen, rechteckigen Teigfladen formen, in Folie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen.

2 Den Teig 2 bis 3 mm dick ausrollen und mit einem Teigrad in 10 mal 10 cm große Quadrate schneiden. Die Quadrate im Mittelteil in Streifen, die ca. 1/2 cm breit sind, radeln. Dabei darauf achten, dass die Ränder der Quadrate nicht durchgetrennt werden.

3 Reichlich Backfett erhitzen. Jedes Quadrat auf einen Kochlöffelstiel durch Anheben jedes zweiten Teigstreifens auffädeln, hochheben und locker zu einer Kugel formen. In einen Lochschöpfer bzw. in ein Schneeballeisen legen und im heißen Fett (ca. 180 Grad) rundherum goldgelb backen. Aus der Form nehmen und auf einem Kuchengitter abtropfen lassen.