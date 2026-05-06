Schneeballen
Eine traditionsreiche Gebäckspezialität, die mit ihrer einzigartigen Form und ihrem unverwechselbaren Geschmack begeistert. Außen herrlich knusprig, innen zart und fein - Schneeballen überzeugen durch ihre angenehme Leichtigkeit und einen dezenten, buttrigen Geschmack.
Zutaten für die Schneeballen
- 20 dag Mehl
- 6 Dotter
- 6 dag Butter
- 1 EL Schlagobers
- 2 EL Weißwein
- 1 Pck. Vanillezuckerl
- Salz
- Staubzucker
- Backfett
Zubereitung Schneeballen
- 1
Mehl, Dotter, Butter, Schlagobers, Weißwein, eine Prise Salz und Vanillezucker zu einem glatten, geschmeidigen Teig verarbeiten. Zu einem flachen, rechteckigen Teigfladen formen, in Folie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen.
- 2
Den Teig 2 bis 3 mm dick ausrollen und mit einem Teigrad in 10 mal 10 cm große Quadrate schneiden. Die Quadrate im Mittelteil in Streifen, die ca. 1/2 cm breit sind, radeln. Dabei darauf achten, dass die Ränder der Quadrate nicht durchgetrennt werden.
- 3
Reichlich Backfett erhitzen. Jedes Quadrat auf einen Kochlöffelstiel durch Anheben jedes zweiten Teigstreifens auffädeln, hochheben und locker zu einer Kugel formen. In einen Lochschöpfer bzw. in ein Schneeballeisen legen und im heißen Fett (ca. 180 Grad) rundherum goldgelb backen. Aus der Form nehmen und auf einem Kuchengitter abtropfen lassen.
- 4
Mit Staubzucker bestreuen und Weinchaudeau dazu reichen.
Für das Weinchaudeau in einem Schneekessel 10 dag Zucker, 1 Ei, 2 Dotter und 1/4 l Weißwein verrühren und über Dunst mit dem Handmixer schlagen, bis die Masse dickschaumig ist.