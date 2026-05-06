Ungarischer Hendltopf
Zartes Hähnchen geschmort in einer aromatischen Sauerkraut-Paprikasauce, die mit ihrer warmen Würze ungarisches Flair auf den Teller bringt. Herzhaft, cremig und wohltuend – ein rustikaler Eintopf, der nach Heimat und Gemütlichkeit schmeckt.
Zutaten für den ungarischen Hendltopf
- 4 große Hendlhaxen
- 3 kg Sauerkraut
- 1 Zwiebel
- Zucker
- 2 Zehe/n Knoblauch
- Schweineschmalz bzw. Öl
- Paprikapulver
- Chiliflocken
- Kümmel
- 1 EL Paradeismark
- Gemüsesuppe
- 0,25 l Sauerrahm
- Olivenöl
- Zucker
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung ungarischer Hendltopf
- 1
Zwiebel klein schneiden, den Knoblauch fein hacken.
- 2
In Schweineschmalz oder Öl 1 bis 2 TL Zucker karamellisieren, die Zwiebeln dazugeben und bei wenig Hitze goldgelb dünsten. Paradeismark, Kümmel und Knoblauch untermengen. Kurz anrösten.
- 3
2 EL Paprikapulver darüberstreuen und sofort mit einem Schuss Gemüsesuppe ablöschen.
- 4
Sauerkraut untermengen und mit Suppe untergießen. Dünsten, bis das Kraut weich ist - das dauert etwa eine Dreiviertelstunde.
- 5
Hendlhaxen im Gelenk durchschneiden.
- 6
Olivenöl mit 1 EL Paprikapulver, Pfeffer, Chiliflocken nach Belieben und Salz verrühren. Hendlstücke damit einreiben und mit der Haut nach oben auf ein Backblech legen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde braten. Dazwischen einmal wenden.
- 7
Die Hendlstücke auf das Kraut setzen und einige Minuten nicht zugedeckt fertiggaren.
- 8
Sauerrahm mit etwas Salz glatt rühren. Über die angerichteten Hendlhaxen träufeln.