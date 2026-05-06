Ungarischer Hendltopf

1 Zwiebel klein schneiden, den Knoblauch fein hacken.

2 In Schweineschmalz oder Öl 1 bis 2 TL Zucker karamellisieren, die Zwiebeln dazugeben und bei wenig Hitze goldgelb dünsten. Paradeismark, Kümmel und Knoblauch untermengen. Kurz anrösten.

3 2 EL Paprikapulver darüberstreuen und sofort mit einem Schuss Gemüsesuppe ablöschen.

4 Sauerkraut untermengen und mit Suppe untergießen. Dünsten, bis das Kraut weich ist - das dauert etwa eine Dreiviertelstunde.

5 Hendlhaxen im Gelenk durchschneiden.

6 Olivenöl mit 1 EL Paprikapulver, Pfeffer, Chiliflocken nach Belieben und Salz verrühren. Hendlstücke damit einreiben und mit der Haut nach oben auf ein Backblech legen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde braten. Dazwischen einmal wenden.

7 Die Hendlstücke auf das Kraut setzen und einige Minuten nicht zugedeckt fertiggaren.