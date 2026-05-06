Apfel-Himbeer-Nocken

1 Geriebene Äpfel und Himbeeren mit Mehl und Milch kräftig verrühren, dabei die Beeren etwas zerquetschen.

2 Etwas Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und kleine Nocken aus der Masse darin anbraten.

3 Nach etwa 3 Minuten mit Kristallzucker bestreuen und wenden.

4 Die zweite Seite ebenfalls mit etwas Zucker bestreuen und weitere 3 Minuten braten.