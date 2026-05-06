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Apfel-Himbeer-Nocken

Billig heißt nicht minderwertig. Zu überraschenden Preisen geht es auch regional und gesund. Sandra Kolleggers Gerichte kosten zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Person. Heute: Apfel-Himbeer-Nocken.

© Georg Hoffelner
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:20 min

Zutaten für die Apfel-Himbeer-Nocken

  • 400 g Äpfel (grob gerieben)
  • 100 g TK-Himbeeren (etwas mehr zum Dekorieren)
  • 100 g griffiges Mehl
  • 50 ml Milch
  • Öl oder Butterschmalz zum Braten
  • 2 EL Zucker
  • Staubzucker zum Bestreuen

Zubereitung Apfel-Himbeer-Nocken

  1. 1

    Geriebene Äpfel und Himbeeren mit Mehl und Milch kräftig verrühren, dabei die Beeren etwas zerquetschen.

  2. 2

    Etwas Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und kleine Nocken aus der Masse darin anbraten.

  3. 3

    Nach etwa 3 Minuten mit Kristallzucker bestreuen und wenden.

  4. 4

    Die zweite Seite ebenfalls mit etwas Zucker bestreuen und weitere 3 Minuten braten.

  5. 5

    Von beiden Seiten karamellisieren und mit ein paar Himbeeren und Staubzucker anrichten.

Video – So wird es gemacht