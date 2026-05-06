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Apfel-Himbeer-Nocken
Billig heißt nicht minderwertig. Zu überraschenden Preisen geht es auch regional und gesund. Sandra Kolleggers Gerichte kosten zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Person. Heute: Apfel-Himbeer-Nocken.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Zutaten für die Apfel-Himbeer-Nocken
- 400 g Äpfel (grob gerieben)
- 100 g TK-Himbeeren (etwas mehr zum Dekorieren)
- 100 g griffiges Mehl
- 50 ml Milch
- Öl oder Butterschmalz zum Braten
- 2 EL Zucker
- Staubzucker zum Bestreuen
Zubereitung Apfel-Himbeer-Nocken
- 1
Geriebene Äpfel und Himbeeren mit Mehl und Milch kräftig verrühren, dabei die Beeren etwas zerquetschen.
- 2
Etwas Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und kleine Nocken aus der Masse darin anbraten.
- 3
Nach etwa 3 Minuten mit Kristallzucker bestreuen und wenden.
- 4
Die zweite Seite ebenfalls mit etwas Zucker bestreuen und weitere 3 Minuten braten.
- 5
Von beiden Seiten karamellisieren und mit ein paar Himbeeren und Staubzucker anrichten.