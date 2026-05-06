Bandnudeln | Linsenbolognese

1 Für den Nudelteig alle Zutaten in einer Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten, zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie einwickeln und etwa eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur rasten lassen.

2 Den Teig am besten mit einer Nudelmaschine dünn ausrollen und in Streifen schneiden, anschließend die Nudeln in Salzwasser ca. 2 Minuten kochen.

3 Für die Linsenbolognese die Zwiebeln schälen, klein schneiden und in Öl gut anbraten. Den Knoblauch schälen, klein schneiden, zu den Zwiebeln geben und kurz mitrösten.

4 Tomatenmark hinzufügen und ebenfalls kurz rösten, dann mit passierten Tomaten und Gemüsesuppe aufgießen.

5 Die Linsen unter fließendem Wasser gut waschen, in die Sauce geben und bei geschlossenem Deckel und mittlerer Hitze ca. 30 Minuten köcheln lassen.

6 Nach etwa der Hälfte der Garzeit das geriebene Gemüse dazugeben und umrühren. Wenn die Linsen weich sind, mit Kräutern, Salz, Pfeffer und Balsamicoessig abschmecken.