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Bandnudeln | Linsenbolognese

Billig heißt nicht minderwertig. Zu überraschenden Preisen geht es auch regional und gesund. Sandra Kolleggers Gerichte kosten zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Person. Heute: Bandnudeln.

© Georg Hoffelner
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten für den Nudelteig

  • 3 Eier
  • 300 g Hartweizenmehl oder Weizenmehl
  • Salz
  • 1 EL Olivenöl

Video – So wird es gemacht

Zutaten für die Linsenbolognese

  • 2 große Zwiebeln
  • 3 TL Olivenöl oder Rapsöl
  • 3 Zehe/n Knoblauch
  • 3 EL Tomatenmark
  • 500 g passierte Tomaten
  • 500 ml Gemüsesuppe
  • 200 g rote Linsen
  • 100 g geriebene Karotten
  • 100 g geriebener Sellerie
  • 2 EL frischer oder getrockneter Oregano oder Majoran
  • Salz
  • Pfeffer
  • 1 EL Balsamicoessig

Zubereitung Linsenbolognese

  1. 1

    Für den Nudelteig alle Zutaten in einer Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten, zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie einwickeln und etwa eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur rasten lassen.

  2. 2

    Den Teig am besten mit einer Nudelmaschine dünn ausrollen und in Streifen schneiden, anschließend die Nudeln in Salzwasser ca. 2 Minuten kochen.

  3. 3

    Für die Linsenbolognese die Zwiebeln schälen, klein schneiden und in Öl gut anbraten. Den Knoblauch schälen, klein schneiden, zu den Zwiebeln geben und kurz mitrösten.

  4. 4

    Tomatenmark hinzufügen und ebenfalls kurz rösten, dann mit passierten Tomaten und Gemüsesuppe aufgießen.

  5. 5

    Die Linsen unter fließendem Wasser gut waschen, in die Sauce geben und bei geschlossenem Deckel und mittlerer Hitze ca. 30 Minuten köcheln lassen.

  6. 6

    Nach etwa der Hälfte der Garzeit das geriebene Gemüse dazugeben und umrühren. Wenn die Linsen weich sind, mit Kräutern, Salz, Pfeffer und Balsamicoessig abschmecken.

  7. 7

    Die gekochten Nudeln mit der Sauce anrichten und mit etwas Basilikum und Parmesan genießen.