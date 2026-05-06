Bandnudeln | Linsenbolognese
Billig heißt nicht minderwertig. Zu überraschenden Preisen geht es auch regional und gesund. Sandra Kolleggers Gerichte kosten zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Person. Heute: Bandnudeln.
Zutaten für den Nudelteig
- 3 Eier
- 300 g Hartweizenmehl oder Weizenmehl
- Salz
- 1 EL Olivenöl
Video – So wird es gemacht
Zutaten für die Linsenbolognese
- 2 große Zwiebeln
- 3 TL Olivenöl oder Rapsöl
- 3 Zehe/n Knoblauch
- 3 EL Tomatenmark
- 500 g passierte Tomaten
- 500 ml Gemüsesuppe
- 200 g rote Linsen
- 100 g geriebene Karotten
- 100 g geriebener Sellerie
- 2 EL frischer oder getrockneter Oregano oder Majoran
- Salz
- Pfeffer
- 1 EL Balsamicoessig
Zubereitung Linsenbolognese
- 1
Für den Nudelteig alle Zutaten in einer Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten, zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie einwickeln und etwa eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur rasten lassen.
- 2
Den Teig am besten mit einer Nudelmaschine dünn ausrollen und in Streifen schneiden, anschließend die Nudeln in Salzwasser ca. 2 Minuten kochen.
- 3
Für die Linsenbolognese die Zwiebeln schälen, klein schneiden und in Öl gut anbraten. Den Knoblauch schälen, klein schneiden, zu den Zwiebeln geben und kurz mitrösten.
- 4
Tomatenmark hinzufügen und ebenfalls kurz rösten, dann mit passierten Tomaten und Gemüsesuppe aufgießen.
- 5
Die Linsen unter fließendem Wasser gut waschen, in die Sauce geben und bei geschlossenem Deckel und mittlerer Hitze ca. 30 Minuten köcheln lassen.
- 6
Nach etwa der Hälfte der Garzeit das geriebene Gemüse dazugeben und umrühren. Wenn die Linsen weich sind, mit Kräutern, Salz, Pfeffer und Balsamicoessig abschmecken.
- 7
Die gekochten Nudeln mit der Sauce anrichten und mit etwas Basilikum und Parmesan genießen.