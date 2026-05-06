Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Knödelsalat

Dieser Knödelsalat bringt bayerische Wirtshausküche direkt nach Hause: gebratene Knödelscheiben treffen auf herzhafte Blutwurst und ein fein abgestimmtes Dressing.

Symbolbild
© Bild von Alexander Fox | PlaNet Fox auf Pixabay
Symbolbild

Zutaten für den Knödelsalat

  • 40 dag Semmeln vom Vortag
  • 3 dl heiße Milch
  • 1 kleine Zwiebel
  • 4 Eier
  • 0,5 Bund Petersilie
  • Butter
  • Mehl
  • Muskatnuss
  • 40 dag feste Blutwurst
  • Salz
  • Pfeffer
  • 3 EL Weißweinessig
  • 1 TL Dijon-Senf
  • 1 dl Gemüsesuppe
  • 4 EL Olivenöl

Zubereitung Knödelsalat

  1. 1

    Milch über die klein gewürfelten Semmeln gießen und ca. zehn Minuten quellen lassen.

  2. 2

    Zwei Klarsichtfolien mit zerlassener Butter bestreichen. Die gehackte Zwiebel in Butter anschwitzen. Eier mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss verschlagen. Zwiebel, Eier und gehackte Petersilie mit den Semmeln verkneten.

  3. 3

    Zu zwei Rollen mit einem Durchmesser von je 4 cm formen. Auf die Folie legen, straff einrollen und an den Enden fest und in der Mitte locker mit Küchengarn binden.

  4. 4

    Eine halbe Stunde in leicht siedendem Wasser garen, abkühlen lassen und in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden.

  5. 5

    In Butter bei milder Hitze auf beiden Seiten knusprig braten.

  6. 6

    Im Backrohr bei 80 Grad warmhalten.

  7. 7

    Blutwurst in Scheiben schneiden, in Mehl wenden und ebenfalls knusprig braten.

  8. 8

    Aus Essig, Senf, Suppe, Olivenöl, Salz und Pfeffer ein Dressing rühren.

  9. 9

    Knödel- und Blutwurstscheiben auf Tellern anrichten und mit dem Dressing beträufeln.