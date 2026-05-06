Knödelsalat

1 Milch über die klein gewürfelten Semmeln gießen und ca. zehn Minuten quellen lassen.

2 Zwei Klarsichtfolien mit zerlassener Butter bestreichen. Die gehackte Zwiebel in Butter anschwitzen. Eier mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss verschlagen. Zwiebel, Eier und gehackte Petersilie mit den Semmeln verkneten.

3 Zu zwei Rollen mit einem Durchmesser von je 4 cm formen. Auf die Folie legen, straff einrollen und an den Enden fest und in der Mitte locker mit Küchengarn binden.

4 Eine halbe Stunde in leicht siedendem Wasser garen, abkühlen lassen und in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden.

5 In Butter bei milder Hitze auf beiden Seiten knusprig braten.

6 Im Backrohr bei 80 Grad warmhalten.

7 Blutwurst in Scheiben schneiden, in Mehl wenden und ebenfalls knusprig braten.

8 Aus Essig, Senf, Suppe, Olivenöl, Salz und Pfeffer ein Dressing rühren.