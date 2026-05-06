Knödelsalat
Dieser Knödelsalat bringt bayerische Wirtshausküche direkt nach Hause: gebratene Knödelscheiben treffen auf herzhafte Blutwurst und ein fein abgestimmtes Dressing.
Zutaten für den Knödelsalat
- 40 dag Semmeln vom Vortag
- 3 dl heiße Milch
- 1 kleine Zwiebel
- 4 Eier
- 0,5 Bund Petersilie
- Butter
- Mehl
- Muskatnuss
- 40 dag feste Blutwurst
- Salz
- Pfeffer
- 3 EL Weißweinessig
- 1 TL Dijon-Senf
- 1 dl Gemüsesuppe
- 4 EL Olivenöl
Zubereitung Knödelsalat
- 1
Milch über die klein gewürfelten Semmeln gießen und ca. zehn Minuten quellen lassen.
- 2
Zwei Klarsichtfolien mit zerlassener Butter bestreichen. Die gehackte Zwiebel in Butter anschwitzen. Eier mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss verschlagen. Zwiebel, Eier und gehackte Petersilie mit den Semmeln verkneten.
- 3
Zu zwei Rollen mit einem Durchmesser von je 4 cm formen. Auf die Folie legen, straff einrollen und an den Enden fest und in der Mitte locker mit Küchengarn binden.
- 4
Eine halbe Stunde in leicht siedendem Wasser garen, abkühlen lassen und in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden.
- 5
In Butter bei milder Hitze auf beiden Seiten knusprig braten.
- 6
Im Backrohr bei 80 Grad warmhalten.
- 7
Blutwurst in Scheiben schneiden, in Mehl wenden und ebenfalls knusprig braten.
- 8
Aus Essig, Senf, Suppe, Olivenöl, Salz und Pfeffer ein Dressing rühren.
- 9
Knödel- und Blutwurstscheiben auf Tellern anrichten und mit dem Dressing beträufeln.