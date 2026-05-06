Steirerkrapfen à la Thomas Gruber
Der Klassiker aus dem Ennstal kommt im neuen Gewand: aufgeblasen, aufgeschnitten, gefüllt wie ein Taco – und mit genug Schärfe, damit auch der Winter Respekt hat.
Zutaten für die Steierkrapfen
- 250 g Roggenmehl
- 175 g Buttermilch
- 1 TL Backpulver
- 0,5 TL Salz
Zubereitung Steierkrapfen
- 1
Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. Mindestens 1 Stunde zugedeckt rasten lassen.
- 2
Kugeln zu ca. 20 Gramm formen. Mit einer Presse oder Nudelholz zwischen Backpapier oder Folie dünn ausrollen.
- 3
Schwimmend in Öl bei 180 Grad ausbacken. Während des Backens mit einem Siebschöpfer ständig wenden.
- 4
Nach dem Abtropfen mit einer Schere eine Tasche in den Krapfen schneiden.
Zutaten für die Käferbohnenchili
- 200 g Käferbohnen
- 1 Zwiebel (fein gewürfelt)
- 2 Zehe/n Knoblauch (fein gewürfelt)
- 1 Karotte (gewürfelt)
- 1 Stk. Stangensellerie
- geräucherte Chilis nach Geschmack (fein gehackt)
- 1 TL Tomatenmark
- 1 Dose Schältomaten (gemixt)
- Gemüsebrühe nach Bedarf
- Kreuzkümmel und Koriander (gemörsert)
- Salz
- Olivenöl
- vegane Butter
Zubereitung Käferbohnen-Chili
- 1
Käferbohnen abseihen und grob faschieren (ersatzweise grob mixen).
- 2
Die faschierten Bohnen mit Zwiebel-, Knoblauch-, Karotten- und Selleriewürfel in Olivenöl glasig anschwitzen.
- 3
Tomatenmark mit anrösten. Gewürze dazugeben und mit gemixten Tomaten und Gemüsebrühe leicht bedecken.
- 4
Immer wieder mit Brühe aufgießen und weich dünsten.
- 5
Zum Schluss ein Stück vegane Butter einrühren.
Zutaten für das Chimichurri
- 1 Bund Barbarakresse
- 1 Bund Petersilie
- 50 ml Olivenöl
- Salz
- Saft und Schale einer Limette
Zubereitung Chimichurri
- 1
Alle Zutaten im Mixer zu einer glatten Creme pürieren.
Zutaten für den veganen Sauerrahm
- 200 g Sojajoghurt
- 100 g Cashewnüsse
- 1 Zitrone
- Salz
Zubereitung Veganer Sauerrahm
- 1
Sojajoghurt über Nacht in einem Kaffeefilter abhängen. Flüssigkeit aufheben.
- 2
Cashewnüsse über Nacht in Wasser einweichen, abseihen und mit Joghurtwasser, Zitronensaft und ein wenig Einweichwasser im Mixer zu einer glatten Creme mixen.
- 3
Anschließend mit dem Joghurt verrühren.
Zutaten für die Chipotle-Mayo
- 50 ml ungesüßte Sojamilch
- 200 ml Rapsöl
- Salz
- Chipotle und geräuchertes Paprikapulver nach Geschmack
Zubereitung Chipotle-Mayo
- 1
Alle Zutaten miteinander mixen.
Zutaten für die Limetten-Vinaigrette
- Saft und Schale einer Limette
- 50 ml Olivenöl
- Salz
Zubereitung Limetten Vinaigrette
- 1
Alle Zutaten miteinander mixen.
Anrichten
Die aufgeschnittenen Krapfen wie Tacos füllen.
Erst warmes Käferbohnen-Chili, dann Cashew-Creme und zum Schluss Chimichurri.
Aufstellen, Barbarakresse mit Limetten-Vinaigrette marinieren und darauf verteilen.
Mit Chipotle-Mayo garnieren.