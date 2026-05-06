Steirerkrapfen à la Thomas Gruber

Der Klassiker aus dem Ennstal kommt im neuen Gewand: aufgeblasen, aufgeschnitten, gefüllt wie ein Taco – und mit genug Schärfe, damit auch der Winter Respekt hat.

© Martin Huber Steirerkrapfen mit Käferbohnen, Cashewcreme, Chimichurri und Barbarakresse zubereitet.

Georg Hoffelner Themenlead Kulinarik