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Steirerkrapfen à la Thomas Gruber

Der Klassiker aus dem Ennstal kommt im neuen Gewand: aufgeblasen, aufgeschnitten, gefüllt wie ein Taco – und mit genug Schärfe, damit auch der Winter Respekt hat.

Steirerkrapfen mit Käferbohnen, Cashewcreme, Chimichurri und Barbarakresse zubereitet.
© Martin Huber
Steirerkrapfen mit Käferbohnen, Cashewcreme, Chimichurri und Barbarakresse zubereitet.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten für die Steierkrapfen

  • 250 g Roggenmehl
  • 175 g Buttermilch
  • 1 TL Backpulver
  • 0,5 TL Salz

Zubereitung Steierkrapfen

  1. 1

    Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. Mindestens 1 Stunde zugedeckt rasten lassen.

  2. 2

    Kugeln zu ca. 20 Gramm formen. Mit einer Presse oder Nudelholz zwischen Backpapier oder Folie dünn ausrollen.

  3. 3

    Schwimmend in Öl bei 180 Grad ausbacken. Während des Backens mit einem Siebschöpfer ständig wenden.

  4. 4

    Nach dem Abtropfen mit einer Schere eine Tasche in den Krapfen schneiden.

Zutaten für die Käferbohnenchili

  • 200 g Käferbohnen
  • 1 Zwiebel (fein gewürfelt)
  • 2 Zehe/n Knoblauch (fein gewürfelt)
  • 1 Karotte (gewürfelt)
  • 1 Stk. Stangensellerie
  • geräucherte Chilis nach Geschmack (fein gehackt)
  • 1 TL Tomatenmark
  • 1 Dose Schältomaten (gemixt)
  • Gemüsebrühe nach Bedarf
  • Kreuzkümmel und Koriander (gemörsert)
  • Salz
  • Olivenöl
  • vegane Butter

Zubereitung Käferbohnen-Chili

  1. 1

    Käferbohnen abseihen und grob faschieren (ersatzweise grob mixen).

  2. 2

    Die faschierten Bohnen mit Zwiebel-, Knoblauch-, Karotten- und Selleriewürfel in Olivenöl glasig anschwitzen.

  3. 3

    Tomatenmark mit anrösten. Gewürze dazugeben und mit gemixten Tomaten und Gemüsebrühe leicht bedecken.

  4. 4

    Immer wieder mit Brühe aufgießen und weich dünsten.

  5. 5

    Zum Schluss ein Stück vegane Butter einrühren.

Zutaten für das Chimichurri

  • 1 Bund Barbarakresse
  • 1 Bund Petersilie
  • 50 ml Olivenöl
  • Salz
  • Saft und Schale einer Limette

Zubereitung Chimichurri

  1. 1

    Alle Zutaten im Mixer zu einer glatten Creme pürieren.

Zutaten für den veganen Sauerrahm

  • 200 g Sojajoghurt
  • 100 g Cashewnüsse
  • 1 Zitrone
  • Salz

Zubereitung Veganer Sauerrahm

  1. 1

    Sojajoghurt über Nacht in einem Kaffeefilter abhängen. Flüssigkeit aufheben.

  2. 2

    Cashewnüsse über Nacht in Wasser einweichen, abseihen und mit Joghurtwasser, Zitronensaft und ein wenig Einweichwasser im Mixer zu einer glatten Creme mixen.

  3. 3

    Anschließend mit dem Joghurt verrühren.

Zutaten für die Chipotle-Mayo

  • 50 ml ungesüßte Sojamilch
  • 200 ml Rapsöl
  • Salz
  • Chipotle und geräuchertes Paprikapulver nach Geschmack

Zubereitung Chipotle-Mayo

  1. 1

    Alle Zutaten miteinander mixen.

Zutaten für die Limetten-Vinaigrette

  • Saft und Schale einer Limette
  • 50 ml Olivenöl
  • Salz

Zubereitung Limetten Vinaigrette

  1. 1

    Alle Zutaten miteinander mixen.

Anrichten

Die aufgeschnittenen Krapfen wie Tacos füllen.

Erst warmes Käferbohnen-Chili, dann Cashew-Creme und zum Schluss Chimichurri.

Aufstellen, Barbarakresse mit Limetten-Vinaigrette marinieren und darauf verteilen.

Mit Chipotle-Mayo garnieren.