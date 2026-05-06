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Fischgulasch

Kräftiger Fischgulasch mit feiner Paprikanote, zart gegarten Fischfilets und cremiger Sauce. Ein klassisches, leichtes Fischgericht mit österreichischem Einschlag – aromatisch, elegant und sättigend.

Symbolbild
© Renato Fernandes auf Pixabay
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Zutaten für das Fischgulasch

  • 80 dag Fischfilets
  • 2 TL Paprikapulver
  • 3 Schalotten
  • 2 dl Weißwein
  • Fischfond bzw. Wasser
  • Zitronensaft
  • Mehl
  • 1 dl Schlagobers
  • Pfefferkörner
  • Speisestärke
  • 10 dag Sauerrahm
  • Butter
  • Tabasco
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung Fischgulasch

  1. 1

    Schalotten fein hacken. In Butter anschwitzen, die Pfanne vom Feuer ziehen, Paprikapulver einrühren, mit Weißwein ablöschen. 1 TL Pfefferkörner dazugeben. 1/8 l Fischfond oder Wasser dazu gießen.

  2. 2

    Einige Minuten kochen lassen. Durch ein Sieb gießen. Die Fischfilets in 2 Zentimeter breite Streifen schneiden. Salzen und pfeffern. Mit Zitronensaft beträufeln.

  3. 3

    In eine breite, flache Form legen. Mit dem Sud übergießen und ins 80 Grad heiße Backrohr schieben. Ca. eine Viertelstunde ziehen lassen.

  4. 4

    Den Fisch aus dem Sud heben. Auf einen vorgewärmten Teller setzen und mit Alufolie bedecken. 1 EL Butter schmelzen. 2 TL Mehl darin anschwitzen. Mit heißem Sud und Obers aufgießen. Zehn Minuten kochen lassen. Den Sauerrahm mit etwas Speisestärke glatt rühren und unter die Sauce mengen.

  5. 5

    Mit Salz und Tabasco abschmecken. Die Fischstücke kurz in der Sauce erwärmen.