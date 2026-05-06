Fischgulasch
Kräftiger Fischgulasch mit feiner Paprikanote, zart gegarten Fischfilets und cremiger Sauce. Ein klassisches, leichtes Fischgericht mit österreichischem Einschlag – aromatisch, elegant und sättigend.
Zutaten für das Fischgulasch
- 80 dag Fischfilets
- 2 TL Paprikapulver
- 3 Schalotten
- 2 dl Weißwein
- Fischfond bzw. Wasser
- Zitronensaft
- Mehl
- 1 dl Schlagobers
- Pfefferkörner
- Speisestärke
- 10 dag Sauerrahm
- Butter
- Tabasco
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung Fischgulasch
- 1
Schalotten fein hacken. In Butter anschwitzen, die Pfanne vom Feuer ziehen, Paprikapulver einrühren, mit Weißwein ablöschen. 1 TL Pfefferkörner dazugeben. 1/8 l Fischfond oder Wasser dazu gießen.
- 2
Einige Minuten kochen lassen. Durch ein Sieb gießen. Die Fischfilets in 2 Zentimeter breite Streifen schneiden. Salzen und pfeffern. Mit Zitronensaft beträufeln.
- 3
In eine breite, flache Form legen. Mit dem Sud übergießen und ins 80 Grad heiße Backrohr schieben. Ca. eine Viertelstunde ziehen lassen.
- 4
Den Fisch aus dem Sud heben. Auf einen vorgewärmten Teller setzen und mit Alufolie bedecken. 1 EL Butter schmelzen. 2 TL Mehl darin anschwitzen. Mit heißem Sud und Obers aufgießen. Zehn Minuten kochen lassen. Den Sauerrahm mit etwas Speisestärke glatt rühren und unter die Sauce mengen.
- 5
Mit Salz und Tabasco abschmecken. Die Fischstücke kurz in der Sauce erwärmen.