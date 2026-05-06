Fischgulasch

1 Schalotten fein hacken. In Butter anschwitzen, die Pfanne vom Feuer ziehen, Paprikapulver einrühren, mit Weißwein ablöschen. 1 TL Pfefferkörner dazugeben. 1/8 l Fischfond oder Wasser dazu gießen.

2 Einige Minuten kochen lassen. Durch ein Sieb gießen. Die Fischfilets in 2 Zentimeter breite Streifen schneiden. Salzen und pfeffern. Mit Zitronensaft beträufeln.

3 In eine breite, flache Form legen. Mit dem Sud übergießen und ins 80 Grad heiße Backrohr schieben. Ca. eine Viertelstunde ziehen lassen.

4 Den Fisch aus dem Sud heben. Auf einen vorgewärmten Teller setzen und mit Alufolie bedecken. 1 EL Butter schmelzen. 2 TL Mehl darin anschwitzen. Mit heißem Sud und Obers aufgießen. Zehn Minuten kochen lassen. Den Sauerrahm mit etwas Speisestärke glatt rühren und unter die Sauce mengen.