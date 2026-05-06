Gebackene Erdäpfel

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Je eine Knoblauchscheibe und einige Thymianblättchen in jede Kerbe stecken. Salzen und pfeffern. Etwas Olivenöl in eine Auflaufform gießen. Die Erdäpfel in die Form setzen. Olivenöl darüberträufeln. Ins 220 Grad heiße Backrohr schieben. Backpapier darüberlegen. Nach ca. einer halben Stunde Backzeit das Backpapier entfernen. Die Erdäpfel weitere zehn Minuten im Rohr lassen. (Je nach Sorte und Größe können die Erdäpfel unterschiedlich lange brauchen, bis sie gar sind. Zur Sicherheit die Garprobe machen. Dazu mit einem spitzen Gegenstand in einen Erdapfel stechen. Ist der Widerstand noch groß, die Erdäpfel etwas länger im Rohr lassen.)