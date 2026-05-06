Heringssalat

1 Erdäpfel schälen und klein würfeln. In Salzwasser gar kochen. Abseihen, abschrecken und abtropfen lassen.

2 Rohnen schälen und würfeln. Die Heringsfilets in kleine Stücke schneiden.

3 Joghurt und Sauerrahm verrühren und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen.