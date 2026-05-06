Heringssalat
Cremig, herzhaft und herrlich frisch: Unser Heringssalat vereint zarten Hering mit feiner Sauce und knackigen Zutaten zu einem echten Genussmoment.
Zutaten für den Heringssalat mit Rohnen
- 3 doppelte Heringsfilets
- 2 kleine gekochte Rohnen
- 40 dag speckige Erdäpfel
- 2 dl Joghurt
- 1 dl Sauerrahm
- Zitronensaft
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung Heringssalat mit Rohnen
- 1
Erdäpfel schälen und klein würfeln. In Salzwasser gar kochen. Abseihen, abschrecken und abtropfen lassen.
- 2
Rohnen schälen und würfeln. Die Heringsfilets in kleine Stücke schneiden.
- 3
Joghurt und Sauerrahm verrühren und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen.
- 4
Hering, Rohnen und Erdäpfel untermengen und zugedeckt im Kühlschrank mindestens zwei Stunden ziehen lassen.
Zutaten für den Heringssalat mit Bohnen
- 3 doppelte Heringsfilets
- 40 dag speckige Erdäpfel
- 20 dag gekochte weiße Bohnen
- 15 dag TK-Erbsen
- 0,25 l Sauerrahm
- 1 Apfel
- 4 EL Mayonnaise
- Zitronensaft
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung Heringssalat mit Bohnen
- 1
Erdäpfel kochen und abtropfen lassen. Bohnen abtropfen lassen. Den Apfel schälen und in Würfel schneiden.
- 2
Erbsen in Salzwasser kochen, abschrecken und abtropfen lassen.
- 3
Heringsfilets in Stücke schneiden.
- 4
Sauerrahm, Mayonnaise, Salz, Pfeffer und Zitronensaft verrühren. Fisch, Erdäpfel, Bohnen, Erbsen und Apfel untermengen und im Kühlschrank zwei Stunden ziehen lassen.