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Heringssalat

Cremig, herzhaft und herrlich frisch: Unser Heringssalat vereint zarten Hering mit feiner Sauce und knackigen Zutaten zu einem echten Genussmoment.

Symbolbild
© Bild von NoName_13 auf Pixabay
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Gesamtzeit:40 minVorbereitungszeit:10 min

Zutaten für den Heringssalat mit Rohnen

  • 3 doppelte Heringsfilets
  • 2 kleine gekochte Rohnen
  • 40 dag speckige Erdäpfel
  • 2 dl Joghurt
  • 1 dl Sauerrahm
  • Zitronensaft
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung Heringssalat mit Rohnen

  1. 1

    Erdäpfel schälen und klein würfeln. In Salzwasser gar kochen. Abseihen, abschrecken und abtropfen lassen.

  2. 2

    Rohnen schälen und würfeln. Die Heringsfilets in kleine Stücke schneiden.

  3. 3

    Joghurt und Sauerrahm verrühren und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen.

  4. 4

    Hering, Rohnen und Erdäpfel untermengen und zugedeckt im Kühlschrank mindestens zwei Stunden ziehen lassen.

Zutaten für den Heringssalat mit Bohnen

  • 3 doppelte Heringsfilets
  • 40 dag speckige Erdäpfel
  • 20 dag gekochte weiße Bohnen
  • 15 dag TK-Erbsen
  • 0,25 l Sauerrahm
  • 1 Apfel
  • 4 EL Mayonnaise
  • Zitronensaft
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung Heringssalat mit Bohnen

  1. 1

    Erdäpfel kochen und abtropfen lassen. Bohnen abtropfen lassen. Den Apfel schälen und in Würfel schneiden.

  2. 2

    Erbsen in Salzwasser kochen, abschrecken und abtropfen lassen.

  3. 3

    Heringsfilets in Stücke schneiden.

  4. 4

    Sauerrahm, Mayonnaise, Salz, Pfeffer und Zitronensaft verrühren. Fisch, Erdäpfel, Bohnen, Erbsen und Apfel untermengen und im Kühlschrank zwei Stunden ziehen lassen.