Tatar mit Taktgefühl: Im Roots schlägt das Herz am Teller

Rinderherz wird bei Ralf Kollnitzer im Wolfsberger „Roots“ zur Delikatesse – nicht zum Muttest.

Zutaten für das Herztatar 2 Portionen 200 g Rinderherz (fein geschnitten)

Rinderherz (fein geschnitten) 2 EL Schnittlauch (geschnitten)

Schnittlauch (geschnitten) 2 EL Schalotten (fein gewürfelt) 30 ml Kräuteröl (am besten Schnittlauchöl)

Kräuteröl (am besten Schnittlauchöl) 1 Limettenzeste

Limettenzeste Schuss Apfelessig (optional)

Zubereitung Herztatar 1 Alle Zutaten zusammen marinieren.

Zutaten für den Einlegefond 2 Portionen 200 ml Apfelessig

Apfelessig 600 ml Wasser

Wasser 22 g Salz 66 g Zucker

Zucker 5 g Senfkörner

Zubereitung Einlegefond 1 Einmal aufkochen. Zwiebel hineingeben und ziehen lassen.

Zutaten für die eingelegte rote Zwiebel 2 Portionen 1 rote Zwiebel (halbiert und Segmente ausgelöst)

Zubereitung Eingelegte rote Zwiebel 1 Zwiebel in den heißen Einlegefond geben und ziehen lassen.

Zutaten für den Krautkopf 2 Portionen Krautkopf Meersalz

Zubereitung Krautkopf 1 Kraut auf Meersalz im Ofen bei ca. 180 °C etwa 1,5 Stunden von außen leicht anschwärzen lassen. 2 Nach 45 Minuten einmal wenden. Krautherzen auslösen und in passende Würfel portionieren.

Zutaten für das Sauerkraut-French-Dressing 2 Portionen 100 g Sauerkraut

Sauerkraut 100 g Gemüsebrühe

Gemüsebrühe 250 g Öl

Öl 1 TL Senf 80 g Eigelb

Eigelb 100 g Apfelessig

Apfelessig Salz

Pfeffer

Zubereitung Sauerkraut-French-Dressing 1 Zutaten vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten Kräutersaft 2 Portionen frische Kräuter (z. B. Vogelmiere)

Zubereitung Kräutersaft 1 Frische Kräuter kleinschneiden und im Slow Juicer entsaften.

Anrichten

Zwei größere marinierte Zwiebelsegmente versetzt übereinanderlegen.

Diese mit dem Tatar füllen und auf den Teller setzen.

Krautkopfwürfel marinieren, nach Belieben dekorieren und alles mit Kräutern der Saison abrunden.