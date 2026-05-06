Mango-Passionsfrucht-Salat mit Safran-Espuma und Vanille-Hippe

Mango trifft auf Passionsfrucht, dazu luftiges Safran-Espuma und knusprige Vanille-Hippe. Durch Jaimy Reisingers Rezept mit wenig Aufwand zu großer Wirkung.

© Thomas.klier.photo

Georg Hoffelner Themenlead Kulinarik