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Mango-Passionsfrucht-Salat mit Safran-Espuma und Vanille-Hippe

Mango trifft auf Passionsfrucht, dazu luftiges Safran-Espuma und knusprige Vanille-Hippe. Durch Jaimy Reisingers Rezept mit wenig Aufwand zu großer Wirkung.

© Thomas.klier.photo
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten für den Mango-Salat

  • 0,5 Mango
  • 2 kleine oder 1 große Passionsfrucht
  • 0,5 Saft von Limette
  • eine ordentliche Prise Peperoncini Chiliflocken

Zubereitung Mango-Salat

  1. 1

    Mango schälen und fein würfeln.

  2. 2

    Passionsfrucht auslösen und mit Mango, Limettensaft und Chili vermengen.

  3. 3

    Bis zum Anrichten kühl stellen.

Zutaten für die Safran-Espuma

  • 220 ml Vollmilch
  • 120 ml Schlagobers
  • 50 g weiße Kuvertüre
  • 0,4 g Safran
  • eine Prise Orangensalz
  • 10 g Honig
  • 1 Blatt Gelatine
  • 1 Ei (ca. 50g)

Zubereitung Safran-Espuma

  1. 1

    Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

  2. 2

    Milch, Obers, Honig, Safran und Orangensalz erwärmen.

  3. 3

    Kuvertüre darin schmelzen, Gelatine einrühren.

  4. 4

    Ei einmixen, Masse fein passieren, kalt stellen.

  5. 5

    In einen iSi-Siphon füllen, mit einer Kapsel begasen und gut kühlen.

Zutaten für die Vanille-Hippe

  • 50 g Mehl
  • 50 g weiche Butter
  • 50 g Eiklar
  • 50 g Staubzucker
  • eine ordentliche Prise Vanillepulver
  • Madras Curry mild zum Bestäuben

Zubereitung Vanille-Hippe

  1. 1

    Alle Zutaten zu einer glatten Masse verrühren.

  2. 2

    Dünn auf Backpapier streichen, mit Curry bestäuben und bei 170 °C goldgelb backen.

  3. 3

    Auskühlen lassen.