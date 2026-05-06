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Mango-Passionsfrucht-Salat mit Safran-Espuma und Vanille-Hippe
Mango trifft auf Passionsfrucht, dazu luftiges Safran-Espuma und knusprige Vanille-Hippe. Durch Jaimy Reisingers Rezept mit wenig Aufwand zu großer Wirkung.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Zutaten für den Mango-Salat
- 0,5 Mango
- 2 kleine oder 1 große Passionsfrucht
- 0,5 Saft von Limette
- eine ordentliche Prise Peperoncini Chiliflocken
Zubereitung Mango-Salat
- 1
Mango schälen und fein würfeln.
- 2
Passionsfrucht auslösen und mit Mango, Limettensaft und Chili vermengen.
- 3
Bis zum Anrichten kühl stellen.
Zutaten für die Safran-Espuma
- 220 ml Vollmilch
- 120 ml Schlagobers
- 50 g weiße Kuvertüre
- 0,4 g Safran
- eine Prise Orangensalz
- 10 g Honig
- 1 Blatt Gelatine
- 1 Ei (ca. 50g)
Zubereitung Safran-Espuma
- 1
Gelatine in kaltem Wasser einweichen.
- 2
Milch, Obers, Honig, Safran und Orangensalz erwärmen.
- 3
Kuvertüre darin schmelzen, Gelatine einrühren.
- 4
Ei einmixen, Masse fein passieren, kalt stellen.
- 5
In einen iSi-Siphon füllen, mit einer Kapsel begasen und gut kühlen.
Zutaten für die Vanille-Hippe
- 50 g Mehl
- 50 g weiche Butter
- 50 g Eiklar
- 50 g Staubzucker
- eine ordentliche Prise Vanillepulver
- Madras Curry mild zum Bestäuben
Zubereitung Vanille-Hippe
- 1
Alle Zutaten zu einer glatten Masse verrühren.
- 2
Dünn auf Backpapier streichen, mit Curry bestäuben und bei 170 °C goldgelb backen.
- 3
Auskühlen lassen.