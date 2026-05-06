Spaghetti alla chitarra alla barcolana
Für ihr neues Buch hat sich Chrissie Dow durch Triest gekostet. Mit diesem Rezept bringt sie den Geschmack der norditalienischen Stadt auf den Punkt.
Zutaten für den Nudelteig
- 300 g Semola
- 100 g Mehl 00
- 3 Eier
- Wasser nach Gefühl
Zubereitung Nudelteig
- 1
Alle Zutaten etwa zehn Minuten lang verkneten, Teig in Frischhaltefolie wickeln und 60 Minuten im Kühlschrank rasten lassen.
- 2
Danach glatt ausrollen (mit Nudelholz oder Pastamaschine) und entweder aufrollen, in dünne Streifen schneiden oder auf einem Pasta-Chitarra-Brett zu Spaghetti rollen.
- 3
Wer auf Eier verzichten möchte, kann sie weglassen.
Zutaten für die Pastasoße
- 400 g frische Sardellefilets (oder gute TK)
- 250 g reife Cocktailtomaten
- 4 Zehe/n Knoblauch
- 4 große Kapern
- 1 Bio-Zitrone
- 1 kleiner Bund Petersilie
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung Pastasoße
- 1
Knoblauch in feine Scheiben schneiden und in viel Olivenöl anbraten. Sardellenfilets dazugeben und anrösten, bis sie ein bisschen zerfallen. Tomaten halbieren oder vierteln und in die Sauce geben.
- 2
Etwa zehn Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.
- 3
Kapern eventuell halbieren und gemeinsam mit der fein gehackten Petersilie zur Sauce geben.
- 4
Die Pasta in Salzwasser al dente kochen (dauert nur rund 3 Minuten!) und direkt aus dem Nudelwasser in die heiße Pfanne mit den Sardinen geben. Etwas Kochwasser und Olivenöl hinzufügen.
- 5
Vorsichtig salzen und nach Belieben pfeffern. Kurz rühren, bis eine cremige Sauce entsteht (eventuell noch etwas Kochwasser hinzufügen), Zesten von einer Bio-Zitrone drüberreiben und servieren.