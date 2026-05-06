Spaghetti alla chitarra alla barcolana

1 Knoblauch in feine Scheiben schneiden und in viel Olivenöl anbraten. Sardellenfilets dazugeben und anrösten, bis sie ein bisschen zerfallen. Tomaten halbieren oder vierteln und in die Sauce geben.

2 Etwa zehn Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.

3 Kapern eventuell halbieren und gemeinsam mit der fein gehackten Petersilie zur Sauce geben.

4 Die Pasta in Salzwasser al dente kochen (dauert nur rund 3 Minuten!) und direkt aus dem Nudelwasser in die heiße Pfanne mit den Sardinen geben. Etwas Kochwasser und Olivenöl hinzufügen.