Heidelbeer-Swirl-Kuchen
Saftiger Heidelbeer-Swirl-Kuchen aus lockerem Germteig mit fruchtiger Heidelbeer-Cassis-Füllung. Perfekt für die Kaffeetafel: aromatisch, fluffig und mit wunderschönem Swirl-Effekt im Anschnitt.
Ein Rezept aus dem neuen Backbuch „Très bien - Köstlichkeiten für alle Jahreszeiten“ von cookingCatrin.
Zutaten für den Germteig
- 250 ml warme Milch
- 1 Würfel frische Germ alternativ: 2 Pkg. Trockengerm
- 100 g Zucker
- etwas Zimt
- 100 g zimmerwarme Butter
- 1 Ei
- 500 g Weizen- oder Dinkelmehl
Zutaten für die Füllung
- ½ Glas Bonne Maman Heidelbeer-Cassis-Marmelade
- Außerdem: Butter und Brösel für die Form
Zubereitung Heidelbeer-Swirl-Kuchen
- 1
Die Milch lauwarm erhitzen und die Germ darin auflösen. Die Germ-Milch-Mischung in der Küchenmaschine mit Zucker und Zimt, Butter und Ei verrühren. Das Mehl nach und nach unterheben und zu einem Germteig verkneten. Den Teig im vorgeheizten Ofen bei 40°C Heißluft für 45 Minuten bis zu einer Stunde aufgehen lassen.
- 2
In der Zwischenzeit die Backform mit Butter einfetten und mit Brösel auskleiden.
- 3
Anschließend den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig ausrollen und mit der Heidelbeer-Cassis-Marmelade bestreichen (bis zum Rand). Der Breite nach in rund acht Zentimeter breite Bahnen schneiden, sodass fünf bis sechs Bahnen entstehen. Diese Teigbahnen jeweils wie eine Ziehharmonika falten und mit der Schnittkante nach unten in die Form stellen. Den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 175°C Heißluft für 40-45 Minuten backen (Nadelprobe machen).