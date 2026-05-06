Heidelbeer-Swirl-Kuchen

Die Milch lauwarm erhitzen und die Germ darin auflösen. Die Germ-Milch-Mischung in der Küchenmaschine mit Zucker und Zimt, Butter und Ei verrühren. Das Mehl nach und nach unterheben und zu einem Germteig verkneten. Den Teig im vorgeheizten Ofen bei 40°C Heißluft für 45 Minuten bis zu einer Stunde aufgehen lassen.

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Anschließend den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig ausrollen und mit der Heidelbeer-Cassis-Marmelade bestreichen (bis zum Rand). Der Breite nach in rund acht Zentimeter breite Bahnen schneiden, sodass fünf bis sechs Bahnen entstehen. Diese Teigbahnen jeweils wie eine Ziehharmonika falten und mit der Schnittkante nach unten in die Form stellen. Den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 175°C Heißluft für 40-45 Minuten backen (Nadelprobe machen).