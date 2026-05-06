Kartoffelteigtascherl mit Preiselbeerfülle und Nussbröseln
Thermomixrezept: Kartoffelteigtascherl mit Preiselbeerfülle und knusprigen Nussbröseln sind ein echtes Stück Kindheit auf dem Teller.
Zutaten für den Kartoffelteig
- 500 g mehlige Erdäpfel (bereits geschält, gekocht oder gedämpft)
- 50 g Butter (weich)
- 100 g Mehl (glatt)
- 50 g Weizengrieß
- 1 Stk. Dotter
- 1 Prise Salz
- 100 g Preiselbeeren
- Eiklar von einem Ei
Zutaten für die Nussbrösel
- 150 g Semmelbrösel
- 80 g Butter
- 150 g geriebene Nüsse
- 2 EL Zucker
- 1 TL Zimt (gestrichen)
Zubereitung Kartoffelteigtascherl mit Preiselbeerfülle und Nussbröseln
- 1
Die gekochten Kartoffeln pressen und auskühlen lassen. Die Kartoffeln mit den restlichen Zutaten in den Thermomix® TM7 geben. Wenige Sekunden auf mittlerer Stufe zu einem glatten Teig verkneten (Funktion: Teig kneten) Diesen in Folie für eine halbe bis eine Stunde rasten lassen. Den Teig kurz mit etwas Mehl durchkneten und auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund 5 mm dünn ausrollen. Kreise mit rund 8 cm Durchmesser ausstechen. Den Teigkreis jeweils mit etwas verquirltem Eiweiß bestreichen, mit einem Teelöffel Preiselbeermarmelade füllen, zusammenklappen und die Ränder gut eindrücken (wahlweise mit einer Gabel). Die Preiselbeertascherl in einem großen Topf mit siedendem Wasser (Achtung: Das Wasser darf nicht kochen!) für 15 Minuten ziehen lassen.
- 2
Nüsse in den Thermomix® TM7 geben und zerkleinern. Die Butter in einem Topf erhitzen, die Brösel, Nüsse, Zucker und Zimt dazugeben und knusprig anrösten (Achtung: Verbrennt leicht!). Die Preiselbeertaschen in den Bröseln wälzen und sofort noch heiß servieren.
- 3
Tipp: Kann mit jeglicher Fülle wie Powidl, fruchtigen Marmeladen oder Röstern gefüllt werden.