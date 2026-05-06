Kartoffelteigtascherl mit Preiselbeerfülle und Nussbröseln

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Die gekochten Kartoffeln pressen und auskühlen lassen. Die Kartoffeln mit den restlichen Zutaten in den Thermomix® TM7 geben. Wenige Sekunden auf mittlerer Stufe zu einem glatten Teig verkneten (Funktion: Teig kneten) Diesen in Folie für eine halbe bis eine Stunde rasten lassen. Den Teig kurz mit etwas Mehl durchkneten und auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund 5 mm dünn ausrollen. Kreise mit rund 8 cm Durchmesser ausstechen. Den Teigkreis jeweils mit etwas verquirltem Eiweiß bestreichen, mit einem Teelöffel Preiselbeermarmelade füllen, zusammenklappen und die Ränder gut eindrücken (wahlweise mit einer Gabel). Die Preiselbeertascherl in einem großen Topf mit siedendem Wasser (Achtung: Das Wasser darf nicht kochen!) für 15 Minuten ziehen lassen.