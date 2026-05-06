Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter

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Die Nudeln in reichlich gesalzenem Wasser bissfest kochen. Währenddessen den Topfen mit Milch, Zucker, Vanille und Zitronenabrieb glattrühren, bis eine cremige Masse entsteht. In einer großen Pfanne die Butter schmelzen. Die Topfen-Vanille-Mischung zugeben und bei niedriger Hitze sanft erwärmen, nicht kochen.

Die Nudeln abseihen, direkt in die Pfanne geben und vorsichtig unterheben. Falls nötig, sorgt etwas Nudelwasser für zusätzliche Cremigkeit.