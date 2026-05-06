Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter

Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter sind ein süßes Nudelgericht, das tief in der österreichischen Küche verwurzelt ist und dennoch zeitgemäß interpretiert wird.

Gerade in der Alltagsküche sind Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter ein Gericht, das unkompliziert ist und dennoch das Gefühl von etwas Besonderem vermittelt.
© Carletto Ferrari www.carletto.at
Gerade in der Alltagsküche sind Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter ein Gericht, das unkompliziert ist und dennoch das Gefühl von etwas Besonderem vermittelt.
Gesamtzeit:30 minVorbereitungszeit:5 minKochzeit:25 min

Zutaten für die Nudeln

  • 400 g Spiralnudeln
  • 250 g Mehlspeistopfen
  • 200 ml Milch
  • 2 EL Zucker
  • 1 Pck. Vanillezucker oder alternativ das Mark von ½ Vanilleschote
  • Abrieb von ½ Bio-Zitrone
  • 30 g Butter

Zutaten für die Mohnbutter

  • 60 g Butter
  • 4 EL gemahlener Mohn
  • 1 EL Staubzucker
  • Preiselbeeren

Zubereitung Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter

  1. 1

    Die Nudeln in reichlich gesalzenem Wasser bissfest kochen. Währenddessen den Topfen mit Milch, Zucker, Vanille und Zitronenabrieb glattrühren, bis eine cremige Masse entsteht. In einer großen Pfanne die Butter schmelzen. Die Topfen-Vanille-Mischung zugeben und bei niedriger Hitze sanft erwärmen, nicht kochen.
    Die Nudeln abseihen, direkt in die Pfanne geben und vorsichtig unterheben. Falls nötig, sorgt etwas Nudelwasser für zusätzliche Cremigkeit.

  2. 2

    Für die Mohnbutter die Butter zerlassen, gemahlenen Mohn und Staubzucker einrühren und kurz aufschäumen lassen.

  3. 3

    Zum Servieren die Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter auf tiefen Tellern anrichten.