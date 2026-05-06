Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter
Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter sind ein süßes Nudelgericht, das tief in der österreichischen Küche verwurzelt ist und dennoch zeitgemäß interpretiert wird.
Zutaten für die Nudeln
- 400 g Spiralnudeln
- 250 g Mehlspeistopfen
- 200 ml Milch
- 2 EL Zucker
- 1 Pck. Vanillezucker oder alternativ das Mark von ½ Vanilleschote
- Abrieb von ½ Bio-Zitrone
- 30 g Butter
Zutaten für die Mohnbutter
- 60 g Butter
- 4 EL gemahlener Mohn
- 1 EL Staubzucker
- Preiselbeeren
Zubereitung Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter
- 1
Die Nudeln in reichlich gesalzenem Wasser bissfest kochen. Währenddessen den Topfen mit Milch, Zucker, Vanille und Zitronenabrieb glattrühren, bis eine cremige Masse entsteht. In einer großen Pfanne die Butter schmelzen. Die Topfen-Vanille-Mischung zugeben und bei niedriger Hitze sanft erwärmen, nicht kochen.
Die Nudeln abseihen, direkt in die Pfanne geben und vorsichtig unterheben. Falls nötig, sorgt etwas Nudelwasser für zusätzliche Cremigkeit.
- 2
Für die Mohnbutter die Butter zerlassen, gemahlenen Mohn und Staubzucker einrühren und kurz aufschäumen lassen.
- 3
Zum Servieren die Topfen-Vanille-Nudeln mit Mohnbutter auf tiefen Tellern anrichten.