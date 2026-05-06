Rohnen-Rollgerstl-Arancini mit Grammeln
Wie Lorenz Kumpusch der Kichererbse Knuspern beibringt: Seine Rohnen-Rollgerstl-Arancini bekommen durch Crunch den letzten Kick.
Zutaten für das Kichererbsencrunch
- 400 g steirische Kichererbsen (getrocknet)
Zubereitung Kichererbsencrunch
- 1
Kichererbsen über Nacht einweichen, abseihen und feucht halten.
- 2
Zwei Tage keimen lassen, bei 180 °C trocknen und rösten. Erkalten lassen und mixen.
Zutaten für die Grammelfüllung
- 150 g Grammeln
- 2 EL Schweinschmalz
- 1 Zwiebel (fein gewürfelt)
- 1 EL Petersilie (fein geschnitten)
- 1 Zehe/n Knoblauch (optional)
- 2 Eier
- Fett zum Backen
Zubereitung Grammelfüllung
- 1
Schweinschmalz erhitzen, Zwiebel und Knoblauch anrösten, über die Grammeln geben, abschmecken und vermischen.
- 2
Überkühlen lassen, Kugeln formen (optional einfrieren).
Zutaten für die Arancini
- 200 g Rollgerste
- 600 ml Rohnensaft
- Salz nach Geschmack
- gemahlener Kümmel nach Geschmack
- 80 ml Wermut
- 2 Lorbeerblätter
Zubereitung Arancini
- 1
Rollgerste mit allen Zutaten köcheln, Hitze reduzieren und zugedeckt quellen, danach erkalten lassen
- 2
Portionieren, flach drücken, Grammelknödelfülle einlegen und verschließen.
- 3
In Ei tunken, im Kichererbsencrunch wälzen und bei 160 °C goldgelb backen, abtropfen lassen und servieren.
Anrichten
Etwa mit Sauerkraut, sautiertem Wirsing oder einfach als Fingerfood servieren.