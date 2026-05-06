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Rohnen-Rollgerstl-Arancini mit Grammeln

Wie Lorenz Kumpusch der Kichererbse Knuspern beibringt: Seine Rohnen-Rollgerstl-Arancini bekommen durch Crunch den letzten Kick.

© Klz / Stefan Pajman
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten für das Kichererbsencrunch

  • 400 g steirische Kichererbsen (getrocknet)

Zubereitung Kichererbsencrunch

  1. 1

    Kichererbsen über Nacht einweichen, abseihen und feucht halten.

  2. 2

    Zwei Tage keimen lassen, bei 180 °C trocknen und rösten. Erkalten lassen und mixen.

Zutaten für die Grammelfüllung

  • 150 g Grammeln
  • 2 EL Schweinschmalz
  • 1 Zwiebel (fein gewürfelt)
  • 1 EL Petersilie (fein geschnitten)
  • 1 Zehe/n Knoblauch (optional)
  • 2 Eier
  • Fett zum Backen

Zubereitung Grammelfüllung

  1. 1

    Schweinschmalz erhitzen, Zwiebel und Knoblauch anrösten, über die Grammeln geben, abschmecken und vermischen.

  2. 2

    Überkühlen lassen, Kugeln formen (optional einfrieren).

Zutaten für die Arancini

  • 200 g Rollgerste
  • 600 ml Rohnensaft
  • Salz nach Geschmack
  • gemahlener Kümmel nach Geschmack
  • 80 ml Wermut
  • 2 Lorbeerblätter

Zubereitung Arancini

  1. 1

    Rollgerste mit allen Zutaten köcheln, Hitze reduzieren und zugedeckt quellen, danach erkalten lassen

  2. 2

    Portionieren, flach drücken, Grammelknödelfülle einlegen und verschließen.

  3. 3

    In Ei tunken, im Kichererbsencrunch wälzen und bei 160 °C goldgelb backen, abtropfen lassen und servieren.

Anrichten

Etwa mit Sauerkraut, sautiertem Wirsing oder einfach als Fingerfood servieren.