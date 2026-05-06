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Süße Rollgerstl-Arancini
Warum Kichererbsen aus Weitendorf mehr können als Hummus und Fernweh zeigt Lorenz Kumpusch mit diesem Rezept.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Zutaten für das Kichererbsencrunch
- 400 g steirische Kichererbsen (getrocknet)
Zubereitung Kichererbsencrunch
- 1
Kichererbsen über Nacht einweichen, abseihen und feucht halten, zwei Tage keimen lassen, bei ca. 180 °C trocknen und rösten.
- 2
Erkalten lassen und mixen.
Zutaten für die Füllung
- 200 g Himbeeren
- 80 g Gelierzucker
- 1 Schuss Rum
- 1 EL Zitronensaft
Zubereitung Füllung
- 1
Alles aufkochen, mixen, passieren, in Formen füllen und am besten über Nacht einfrieren.
Zutaten für die Arancini
- 200 g Rollgerste (grob geschrotet)
- 500 ml Milch
- 2 EL Honig
- 1 Prise Salz
- 1 Messerspitze Vanille
- Zeste von ½ Zitrone
- 2 Eier
- Fett zum Backen
- Zimt-Staubzucker nach Bedarf
Zubereitung Arancini
- 1
Rollgerste mit Milch, Honig, Vanille und Zitronenzesten unter Rühren aufkochen, Hitze reduzieren und zugedeckt quellen lassen.
- 2
Erkalten lassen, Kugeln formen, flach drücken, gefrorenes Himbeermark einlegen und verschließen.
- 3
In Ei tunken, im Kichererbsencrunch wälzen und bei ca. 160 °C goldgelb backen und abtropfen lassen.
Anrichten
Mit Zimt-Zucker bestreuen und mit Vanillesauce servieren.