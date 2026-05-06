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Süße Rollgerstl-Arancini

Warum Kichererbsen aus Weitendorf mehr können als Hummus und Fernweh zeigt Lorenz Kumpusch mit diesem Rezept.

© Klz / Stefan Pajman
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten für das Kichererbsencrunch

  • 400 g steirische Kichererbsen (getrocknet)

Zubereitung Kichererbsencrunch

  1. 1

    Kichererbsen über Nacht einweichen, abseihen und feucht halten, zwei Tage keimen lassen, bei ca. 180 °C trocknen und rösten.

  2. 2

    Erkalten lassen und mixen.

Zutaten für die Füllung

  • 200 g Himbeeren
  • 80 g Gelierzucker
  • 1 Schuss Rum
  • 1 EL Zitronensaft

Zubereitung Füllung

  1. 1

    Alles aufkochen, mixen, passieren, in Formen füllen und am besten über Nacht einfrieren.

Zutaten für die Arancini

  • 200 g Rollgerste (grob geschrotet)
  • 500 ml Milch
  • 2 EL Honig
  • 1 Prise Salz
  • 1 Messerspitze Vanille
  •  Zeste von ½ Zitrone
  • 2 Eier
  • Fett zum Backen
  • Zimt-Staubzucker nach Bedarf

Zubereitung Arancini

  1. 1

    Rollgerste mit Milch, Honig, Vanille und Zitronenzesten unter Rühren aufkochen, Hitze reduzieren und zugedeckt quellen lassen.

  2. 2

    Erkalten lassen, Kugeln formen, flach drücken, gefrorenes Himbeermark einlegen und verschließen.

  3. 3

    In Ei tunken, im Kichererbsencrunch wälzen und bei ca. 160 °C goldgelb backen und abtropfen lassen.

Anrichten

Mit Zimt-Zucker bestreuen und mit Vanillesauce servieren.