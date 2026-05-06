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Unplugged Tauernroggen, Weideschwein mit Grün und Suppe

Ohne Steckdose, aber mit viel Leidenschaft kochen Hannes Müller und Manuel Ressi gegen den Perfektionswahn – und für echten Geschmack.

© Markus Traussnig
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:1 h 0 minVorbereitungszeit:20 minKochzeit:40 min

Zutaten für die Weideschwein-Suppe

  • 800 g Schweineschopf mit Schwarte
  • 1 kg Wurzelgemüse
  • Lorbeer
  • Piment
  • Wacholderbeeren
  • Kardamom
  • Pfefferkörner
  • Fenchelsamen
  • Salz
  • helle Shoyu-Sojasauce
  • Sesamöl

Zutaten für das Tauernroggen-Risotto

  • 200 g Risotto
  • 100 g Schalotten
  • 50 g Butter
  • 50 ml Weißwein
  • 500 ml Schweinssuppe
  • Salz
  • 1 Schweinenetz

Zutaten für das Grün

  • 1 Krautkopf
  • 1 Bund Junglauch
  • 300 g junger Pak Choi oder kleiner Spinat

Zubereitung Tauernroggen, Weideschwein mit Grün und Suppe

  1. 1

    Die Schwarte vom Schopf ablösen und das Fett in 1 cm große Würfel schneiden. Diese bei kleiner Hitze in einer Pfanne langsam rösten, bis sie goldgelb sind.

  2. 2

    Das Fleisch mit Wasser bedecken und aufkochen. Den Schaum abschöpfen und das geputzte, würfelig geschnittene Gemüse dazugeben. Die Gewürze beigeben und das Fleisch weichkochen.

  3. 3

    In der Zwischenzeit für das Risotto die Schalotten mit dem Tauernroggen glasig schmoren, mit Weißwein ablöschen und nach und nach mit der Schweinssuppe aufgießen. Den Roggen unter ständigem Rühren weichkochen.

  4. 4

    Zum Schluss das weich gekochte Fleisch würfeln, unterrühren und abschmecken.

  5. 5

    Die Suppe abseihen und mit Shoyu und Sesamöl abschmecken. Die äußeren Krautblätter ablösen und kurz blanchieren. In kaltem Wasser abschrecken und auf einem Tuch auflegen.

  6. 6

    Das Risotto darauf verteilen und einrollen. Die Rolle danach in ein Stück Schweinenetz rollen und diese im Grammelschmalz rundum anbraten.

Anrichten:

Die Rolle in Scheiben schneiden, diese mit dem geschnittenen Junglauch und Pak Choi garnieren. Mit der heißen Suppe servieren.