Unplugged Tauernroggen, Weideschwein mit Grün und Suppe

1 Die Schwarte vom Schopf ablösen und das Fett in 1 cm große Würfel schneiden. Diese bei kleiner Hitze in einer Pfanne langsam rösten, bis sie goldgelb sind.

2 Das Fleisch mit Wasser bedecken und aufkochen. Den Schaum abschöpfen und das geputzte, würfelig geschnittene Gemüse dazugeben. Die Gewürze beigeben und das Fleisch weichkochen.

3 In der Zwischenzeit für das Risotto die Schalotten mit dem Tauernroggen glasig schmoren, mit Weißwein ablöschen und nach und nach mit der Schweinssuppe aufgießen. Den Roggen unter ständigem Rühren weichkochen.

4 Zum Schluss das weich gekochte Fleisch würfeln, unterrühren und abschmecken.

5 Die Suppe abseihen und mit Shoyu und Sesamöl abschmecken. Die äußeren Krautblätter ablösen und kurz blanchieren. In kaltem Wasser abschrecken und auf einem Tuch auflegen.