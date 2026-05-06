Champignon-Pofesen
Billig heißt nicht minderwertig. Zu überraschenden Preisen geht es auch regional und gesund. Sandra Kolleggers Gerichte kosten zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Person. Heute: Champignon-Pofesen.
Zutaten
- 250 g Champignons
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 5 EL Öl
- 2 EL Petersilie, gehackt
- 2 Eier
- 125 ml Milch
- Salz
- Pfeffer
- 2 EL Frischkäse
- 8 Scheibe/n Toastbrot
So wird es gemacht
Zubereitung Champignon-Pofesen
- 1
Zwiebel und Knoblauch klein schneiden und in 2 EL Öl anbraten.
- 2
Die Champignons waschen, putzen und grob schneiden, anschließend zur Zwiebel geben und goldbraun rösten.
- 3
Die gebratenen Champignons auf ein Brett geben, fein hacken und in eine Schüssel umfüllen. Mit Salz, Pfeffer, 1 EL Frischkäse und Petersilie vermengen.
- 4
Für die Tränke zwei Eier in eine flache Schüssel schlagen und versprudeln. Etwa ein halbes Ei (ca. 25 g) zur Champignonfülle geben, damit diese gebunden wird. Die restlichen Eier mit der Milch verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.
- 5
Die Champignonfülle gleichmäßig auf vier Scheiben Toastbrot verteilen und jeweils mit einer weiteren Scheibe bedecken.
- 6
Eine Pfanne mit etwa 3 EL Öl erhitzen. Die gefüllten Toastscheiben in die Ei-Milch-Mischung tauchen und bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun braten.
- 7
Anschließend aus der Pfanne nehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen, aufschneiden und mit ein paar Tupfern Frischkäse servieren.