Champignon-Pofesen

1 Zwiebel und Knoblauch klein schneiden und in 2 EL Öl anbraten.

2 Die Champignons waschen, putzen und grob schneiden, anschließend zur Zwiebel geben und goldbraun rösten.

3 Die gebratenen Champignons auf ein Brett geben, fein hacken und in eine Schüssel umfüllen. Mit Salz, Pfeffer, 1 EL Frischkäse und Petersilie vermengen.

4 Für die Tränke zwei Eier in eine flache Schüssel schlagen und versprudeln. Etwa ein halbes Ei (ca. 25 g) zur Champignonfülle geben, damit diese gebunden wird. Die restlichen Eier mit der Milch verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

5 Die Champignonfülle gleichmäßig auf vier Scheiben Toastbrot verteilen und jeweils mit einer weiteren Scheibe bedecken.

6 Eine Pfanne mit etwa 3 EL Öl erhitzen. Die gefüllten Toastscheiben in die Ei-Milch-Mischung tauchen und bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun braten.