Kohlrabi, Giersch, Zitrone

1 Für den Kohlrabi zunächst die Knollen schälen und in sehr feine Scheiben hobeln.

2 Für den Pickelsud Wasser, Weißweinessig, Zucker und den weißen Balsamessig zusammen mit einigen Gierschblättern in einem Topf aufkochen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat.

3 Den heißen Sud direkt über die gehobelten Kohlrabischeiben gießen und alles vollständig abkühlen lassen, sodass der Kohlrabi leicht eingelegt wird.

4 In der Zwischenzeit die Zitronenemulsion zubereiten: Dafür Zitronenmarmelade und das Einlegewasser der Salzzitronen in ein hohes Gefäß geben, das Rapsöl hinzufügen und alles mit einem Stabmixer zu einer feinen, cremigen Emulsion aufmixen.