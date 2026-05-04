Kohlrabi, Giersch, Zitrone
Frisch, leicht und aromatisch: Zart gehobelter Kohlrabi trifft in diesem Rezept vom Grazer „Kabuff“ auf einen fein ausbalancierten Pickle-Sud und cremige Zitronenemulsion.
Zutaten
- 2 Kohlrabi
- 200 g Wasser
- 200 g Weißweinessig
- 150 g Zucker
- 50 g weißer Balsamessig (z.B. Gölles)
- Gierschblätter
- 2 EL Zitronenmarmelade
- 3 EL Einlegewasser von Salzzitronen
- 150 ml Rapsöl
- Hollerblütenöl
- frische Blüten
- frische Kräuter
Zubereitung
- 1
Für den Kohlrabi zunächst die Knollen schälen und in sehr feine Scheiben hobeln.
- 2
Für den Pickelsud Wasser, Weißweinessig, Zucker und den weißen Balsamessig zusammen mit einigen Gierschblättern in einem Topf aufkochen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat.
- 3
Den heißen Sud direkt über die gehobelten Kohlrabischeiben gießen und alles vollständig abkühlen lassen, sodass der Kohlrabi leicht eingelegt wird.
- 4
In der Zwischenzeit die Zitronenemulsion zubereiten: Dafür Zitronenmarmelade und das Einlegewasser der Salzzitronen in ein hohes Gefäß geben, das Rapsöl hinzufügen und alles mit einem Stabmixer zu einer feinen, cremigen Emulsion aufmixen.
- 5
Zum Anrichten den leicht gepickelten Kohlrabi auf Teller verteilen, mit der Zitronenemulsion beträufeln und mit etwas Hollerblütenöl verfeinern. Mit frischen Blüten und Kräutern garnieren und sofort servieren.