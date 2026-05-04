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Kohlrabi, Giersch, Zitrone

Frisch, leicht und aromatisch: Zart gehobelter Kohlrabi trifft in diesem Rezept vom Grazer „Kabuff“ auf einen fein ausbalancierten Pickle-Sud und cremige Zitronenemulsion.

© Stefan Pajman
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten

  • 2 Kohlrabi
  • 200 g Wasser
  • 200 g Weißweinessig
  • 150 g Zucker
  • 50 g weißer Balsamessig (z.B. Gölles)
  • Gierschblätter
  • 2 EL Zitronenmarmelade
  • 3 EL Einlegewasser von Salzzitronen
  • 150 ml Rapsöl
  • Hollerblütenöl
  • frische Blüten
  • frische Kräuter

Zubereitung

  1. 1

    Für den Kohlrabi zunächst die Knollen schälen und in sehr feine Scheiben hobeln.

  2. 2

    Für den Pickelsud Wasser, Weißweinessig, Zucker und den weißen Balsamessig zusammen mit einigen Gierschblättern in einem Topf aufkochen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat.

  3. 3

    Den heißen Sud direkt über die gehobelten Kohlrabischeiben gießen und alles vollständig abkühlen lassen, sodass der Kohlrabi leicht eingelegt wird.

  4. 4

    In der Zwischenzeit die Zitronenemulsion zubereiten: Dafür Zitronenmarmelade und das Einlegewasser der Salzzitronen in ein hohes Gefäß geben, das Rapsöl hinzufügen und alles mit einem Stabmixer zu einer feinen, cremigen Emulsion aufmixen.

  5. 5

    Zum Anrichten den leicht gepickelten Kohlrabi auf Teller verteilen, mit der Zitronenemulsion beträufeln und mit etwas Hollerblütenöl verfeinern. Mit frischen Blüten und Kräutern garnieren und sofort servieren.