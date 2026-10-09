Gericht greift durch: Behörde stoppt Swimmingpool-Projekt

Familienstiftung von Unternehmer Tilo Berlin wollte am Ulrichsberg einen Pool bauen. Baubehörde schritt ein. Nun setzte es auch vor dem Landesverwaltungsgericht eine Niederlage.

Mons Carantanus bedeutet übersetzt „Kärntnerberg“. Gemeint ist der Ulrichsberg zwischen Klagenfurt und St. Veit, der als „Hausberg“ der Städter gilt. Große Teile davon gehören der Mons Carantanus Privatstiftung, hinter der der Unternehmer und frühere Bankmanager Tilo Berlin und seine Familie stehen.

Ihr Stammhaus ist der Ulrichshof am Osthang. Rund 200 Meter davon entfernt plante die Stiftung auf einer Wiese eine besondere Annehmlichkeit: einen Swimmingpool samt Nebengebäude. Die Grundlage dafür wurde bereits 2010 geschaffen: die seinerzeitige blau-schwarze Landesregierung genehmigte die Umwidmung von mehr als 1100 Quadratmetern in „Grünland-Sportanlage“.

Gericht wies Beschwerde ab

Im heurigen Frühjahr begann die Stiftung mit Bauarbeiten. Kurz vor Ostern war dann abrupt Schluss. Nach einer Anzeige aus der Bevölkerung rückte die Baubehörde der Herzogstadt zu einem Ortsaugenschein aus und stoppte die Arbeiten. „Das Bauvorhaben wurde korrekt eingereicht und von uns auch genehmigt“, sagte Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) im April gegenüber der Kleinen Zeitung. Was danach passiert wäre, bezeichnete er als unverständlich: „Es wurde einfach an einem anderen als dem vorgesehenen und gewidmeten Ort gebaut. Das geht nicht. Für alle gelten dieselben Regeln.“

© Köstinger „Es wurde einfach an einem anderen als dem vorgesehenen und gewidmeten Ort gebaut. Das geht nicht. Für alle gelten dieselben Regeln“, sagte Martin Kulmer (SPÖ) im April

Mit Bescheid vom 27. April trug die Gemeinde der Stiftung die Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustands auf. Dagegen ging die Privatstiftung vor dem Landesverwaltungsgericht vor. Das Ergebnis gab das Gericht nun in einer Medieninformation bekannt: Demnach wurde „das gegenständliche Bauprojekt zum überwiegenden Teil (mehr als 2/3) außerhalb der Widmung und zusätzlich auch zum überwiegenden Teil (mehr als 2/3) auf einem Grundstück, welches von der baubehördlichen Bewilligung nicht mitumfasst war, errichtet bzw. stand in Errichtung“. Die Beschwerde wurde daher als „unbegründet abgewiesen“.

Stiftung will Widmungsänderung

Wie die Stadtgemeinde auf Nachfrage erklärt, wurde noch nicht mit der Herstellung des rechtmäßigen Zustandes begonnen. Allerdings sei von der Stiftung eine „Anregung auf Widmungskorrektur gestellt worden“. Die Entscheidung darüber obliegt der Gemeinde, einen Rechtsanspruch gibt es nicht. Stiftungsvorstand Niklas Brandstätter will sich nicht näher äußern: „Mit Blick auf das weiterhin laufende Verfahren bitten wir um Verständnis, dass wir zu dessen Inhalt und Einzelheiten derzeit keine weitergehende Stellungnahme abgeben.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Aktivitäten der Stiftung des früheren Hypo-Vorstandes am Ulrichsberg für Aufregung sorgen. Bereits 2019 ließ sie ohne Genehmigung einen Container an der Südwestkante des Berges aufstellen. Es folgte ein langer Rechtsstreit. Am Ende durfte der Container bleiben – allerdings an einem anderen Standort.