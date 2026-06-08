Am selben Tag, wie die geplante Fertigstellung des neuen Bildungs- und Sportzentrums Griffen um rund sieben Millionen Euro, wird Mario Snobe (61) Amtsleiter der Marktgemeinde Griffen seinen letzten Arbeitstag haben: Am 31. Juli: „Die Schulbaustelle wird nach zwei Jahren Umbauzeit noch zu Ende gebracht“, schmunzelt der Lavanttaler, der auf 44 Dienstjahre zurückblicken kann. Diese hat er nicht nur im öffentlichen Dienst – unter anderem auch im Gemeindeamt in St. Andrä –, sondern auch in der Privatwirtschaft (beim Arbeitsmarktservice und bei einer EDV-Firma) geleistet.

2003 hat er schließlich als Amtsleiter in der rund 3400 Einwohner kleinen Gemeinde Griffen begonnen, wo er nun – 23 Jahre später – bald in Pension gehen wird. „Es wird in Griffen auch zu einem politischen Umbruch kommen“, spielt Snobe darauf an, dass Langzeitbürgermeister Josef Müller (ÖVP) nach 31 Dienstjahren bei den Gemeinderatswahlen im Frühjahr 2027 nicht mehr kandidieren wird. Ob der 69-Jährige das Bürgermeisteramt vorzeitig zurücklegen wird, ist noch offen.

Snobe ist gebürtiger St. Andrä – die Stadt Wolfsberg ist schon lange seine Wahlheimat. In der Wolfsberger Innenstadt hat er seinen „Alterswohnsitz“, wie er es nennt. Ein Einstieg in die Politik in der Pension sei nichts für ihn, obwohl er schon mehrere Anfragen von Parteien bekommen habe. „Wo Politik nicht funktioniert, hat sie keinen Reiz. Den Parteisoldaten geht es in erster Linie um Ideologie und Selbstdarstellung, dafür bin ich nicht zu haben“, sagt der angehende Pensionist und fügt hinzu: „Politik funktioniert vielleicht in fünf Prozent aller Gemeinden, beispielsweise in Griffen, wo sachpolitisch diskutiert wird und etwas weitergeht. Da gibt es kein Hickhack, da kann man auch etwas bewegen. Es war mir eine große Ehre und Freude, für die Gemeinde Griffen und die Menschen hier, in meiner zweiten Heimat, hinter dem Griffner‘, etwas gemeinsam erreicht zu haben. Hier haben Freiwilligkeit, Zusammenhalt und Ehrenamt in Vereinen und Organisationen noch einen Stellenwert.“

2010 die Finanzverwaltung übernommen

Die Amtsleitungsposition sei schon im Vorjahr ausgeschrieben worden. „Unsere Finanzverwalterin Irmgard Pototschnig war bei der Objektivierung mit Abstand die qualifizierteste Bewerberin, sie wird mir als Amtsleiterin nachfolgen“, erklärt Snobe: „Es wird einen nahtlosen Übergang geben.“ Seit Dezember läuft die Übergabe, die dadurch freigewordene Stelle in der Finanzverwaltung wurde hausintern nachbesetzt.

Irmgard Pototschnig wird neue Amtsleiterin von Griffen © Gemeinde Griffen

Die künftige Amtsleiterin hat mit 15 Jahren als Lehrling im Gemeindeamt begonnen – das ist inzwischen 38 Jahre her. Pototschnig hat dann nebenher die Matura nachgeholt und sich hochgearbeitet. Seit 13 Jahren ist sie für die Finanzen der Gemeinde Griffen hauptverantwortlich, ab August tritt sie dann offiziell in Snobes Fußstapfen als Amtsleiterin. Insgesamt sind im Gemeindeamt in Griffen neun Personen in der Verwaltung beschäftigt, inklusive Bauhof und Reinigung sind es 20 Mitarbeiter.