Ein Aufenthalt im Wilfinger Thermal Biodorf Bad Waltersdorf ist Erholung pur. In idyllischer Lage erwarten Sie gemütliche Appartements mit Wohlfühl-Ambiente. Hier finden Sie Raum zum Durchatmen, Loslassen und neue Kraft schöpfen. Genießen Sie wohltuende Stunden in der großzügigen Bade- und Saunalandschaft im Haupthaus des Biodorfs. Starten Sie Ihren Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offenlässt. Im angrenzenden Bio Thermen Hotel werden Sie mit gesunder, fein abgestimmter Kulinarik verwöhnt (optional zubuchbar); exklusive Beauty- und Therapiebehandlungen stehen Ihnen gegen Aufpreis zusätzlich zur Verfügung.

Freuen Sie sich im Rahmen dieses besonderen Angebots auf einen Gesundheitsvortrag sowie zwei Bewegungseinheiten in der Gruppe. Eine Wildrosenöl-Gesichtsmassage, eine Hand-Armpackung, zwei entspannende Hydrojet- Überwassermassagen und das „Fit mit Wilfinger“-Package für zu Hause runden Ihr persönliches Wohlfühlprogramm ab.

Das Angebot

4 Nächte im Appartment Typ D inkl. Frühstück und mit Kräuterheilmittel nach Hildegard von Bingen

Ein Gesundheitsvortrag und zwei Bewegungseinheiten (jeweils in der Gruppe)

Pro Person eine Wildrosenöl-Gesichtsmassage inkl. einer Hand-Armpackung und zwei Hydrojet Überwassermassagen, Wilfinger-Package für zu Hause

Entspannung in der hoteleigenen Therme, Bade- und Saunalandschaft

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Wilfinger Thermal Biodorf

Wagerberg 126

8271 Bad Waltersdorf

Tel: 03333 2981-0

Mail: biodorf@wilfinger-hotels.at

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