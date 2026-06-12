Im Winzerhaus Georgiberg in der Südsteiermark verbringen Sie eine stilvolle Auszeit in zwei liebevoll gestalteten Appartements für je zwei Personen oder im charmanten Winzerhaus. Natürliche Materialien, offene Räume und eine warme Atmosphäre machen das Abschalten leicht.

Besonders schön: die großzügigen Terrassen mit weitem Blick über die Weingärten bis zur Koralpe. Hier starten Sie entspannt in den Tag und lassen ihn bei einem Glas hauseigenem Wein ausklingen, während die Sonne langsam hinter den Reben verschwindet.

Das Angebot

2, 3 oder 4 Nächte im 40 m 2 Appartement im Winzerhaus inkl. Frühstück (Kühlschrankbefüllung)

Appartement im Winzerhaus inkl. Frühstück (Kühlschrankbefüllung) eine Flasche Georgiberg Frizzante

inkl. Endreinigung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Weingut Georgiberg

Wielitsch 54, Ehrenhausen

Tel. (03453) 20 243

E-Mail: office@weingut-georgiberg.at

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