Brokkolitarte
Goldbraun gebackener Mürbteig trifft auf zarten Brokkoli, eingebettet in eine cremige, würzige Eier-Sahne-Masse. Eine feine Tarte, die herzhafte Frische und aromatische Eleganz harmonisch vereint.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 25. November 2025.
Brokkolitarte
Zutaten Für den Teig:
- 20 dag Mehl
- 1 Prise Salz
- 1 Ei
- 8 dag Butter
Für den Belag:
Zutaten
- 60 dag Brokkoliröschen
- Öl
- 1 Knoblauchzehe
- 1 milde Zwiebel
- 15 dag Schinken, aufgeschnitten
- 5 getrocknete Paradeiser in Öl
- 200 ml Schlagobers
- 3 Eier
- 1 Dotter
- 10 dag Hartkäse (z.B. Gouda)
- Muskatnuss, Salz, Pfeffer
Zubereitung:
- 1
Teigzutaten rasch zu einem Teig verkneten. Wenn nötig noch 1 bis 2 EL Wasser dazugeben. Dünn ausrollen und eine Tarteform damit auslegen. Mit einer Gabel in den Teigboden stechen. Ein bis zwei Stunden kalt stellen.
- 2
Die Brokkoliröschen in Salzwasser kochen, abseihen und abschrecken.
- 3
Zwiebel würfeln. Schinken in kleine Quadrate schneiden, die Paradeiser hacken. Zwiebel in Öl anschwitzen, die Paradeiser dazugeben und kurz mitrösten. Schinken und gehackten Knoblauch untermengen und ebenfalls anrösten. Abkühlen lassen.
- 4
Obers, Dotter und Eier verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Den grob geriebenen Käse untermengen.
- 5
Die Brokkoliröschen am Teigrand, die Schinkenmischung in der Mitte verteilen. Den Guss darübergießen.
- 6
Im 200 Grad heißen Backrohr etwa 40 Minuten backen. Vor dem Anschneiden zehn Minuten rasten lassen.