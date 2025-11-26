1 Teigzutaten rasch zu einem Teig verkneten. Wenn nötig noch 1 bis 2 EL Wasser dazugeben. Dünn ausrollen und eine Tarteform damit auslegen. Mit einer Gabel in den Teigboden stechen. Ein bis zwei Stunden kalt stellen.

2 Die Brokkoliröschen in Salzwasser kochen, abseihen und abschrecken.

3 Zwiebel würfeln. Schinken in kleine Quadrate schneiden, die Paradeiser hacken. Zwiebel in Öl anschwitzen, die Paradeiser dazugeben und kurz mitrösten. Schinken und gehackten Knoblauch untermengen und ebenfalls anrösten. Abkühlen lassen.

4 Obers, Dotter und Eier verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Den grob geriebenen Käse untermengen.

5 Die Brokkoliröschen am Teigrand, die Schinkenmischung in der Mitte verteilen. Den Guss darübergießen.