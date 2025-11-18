Quittenlikör
Quittenlikör ist ein goldgelber Likör mit fruchtig-süßem Geschmack, der an Apfel und Birne erinnert und eine leicht herb-säuerliche Note hat. Der Likör wird pur als Digestif genossen, eignet sich aber auch als Zutat in Cocktails oder als Begleiter zu Desserts.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 12. November 2025.
Quittenlikör
Zutaten:
- 1 kg Quitten
- 1 Sternanis
- 0,13 kg Zucker
- 0,13 l Apfelsaft
- Saft einer halben Zitrone
- 1 Sternanis
- 1 Zimtstange
- 3 Gewürznelken
- 0,75 l Korn bzw. Wodka
Zubereitung:
- 1
Die Quitten schälen und klein schneiden.
- 2
Zucker, Apfelsaft, Zitronensaft, Sternanis, Zimtstangen und Gewürznelken nicht zugedeckt vier Minuten kochen lassen. Abseihen.
- 3
Die Quitten in einen großen Topf geben. Den Gewürzsirup und 3/4 l Wasser darübergießen. Zugedeckt zwei Stunden bei Mittelhitze garen. Im Topf langsam auskühlen lassen.
- 4
Ein Mulltuch oder Filterpapier in ein Sieb legen und die Quitten abfiltern. Mit Korn bzw. Wodka verrühren und in Flaschen gießen.
- 5
Einige Wochen an einem kühlen, dunklen Ort „rasten“ lassen.
Tipp:
Quitten haben eine harte Schale, die nicht mitgegessen werden kann. Das Schälen funktioniert am besten, wenn Sie die Früchte zuerst mit einem schweren Messer achteln. Wenn Sie Quittenmus herstellen möchten, können Sie die Quitten im Ganzen ins ca. 180 Grad heiße Backrohr legen und je nach Größe 50 bis 70 Minuten backen. Sobald man einen Spieß durchstechen kann, sind sie gar. Sie lassen sich dann ohne Probleme schälen, entkernen und zerteilen.