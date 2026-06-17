French-Toast mit Beeren und Honig

Dauer: 30 Minuten, Menge: 4 Portionen (8 Toasts)

Zutaten:

2 Eier (Größe L)

200 ml Milch

¼ TL Zimt

Mark einer Vanilleschote

8 Scheiben Toast

25 g Butter

Honig

125 g frische Beeren

Zubereitung:

Die Eier mit der Milch, dem Zimt und dem Vanillemark schaumig schlagen. Die Toastscheiben in der Eier-Milch-Mischung tränken. Die Butter in einer Pfanne erhitzen, die French-Toasts darin nach und nach ausbacken. Mit reichlich Beeren und Honig frisch, noch warm servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.