Apfel-Dessert vom Grill

Dauer: 10 Minuten, Menge: 4 Portionen

Zutaten:

100 ml Sonnenblumenöl

3-4 EL Wasser

3 EL CONTE DeCESARE Crema all’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Apfel

etwas Zimt

4 Äpfel

Walnuss-Eiscreme

etwas Honig

4 EL Granola

Zubereitung:

Öl, Wasser, Balsamicocreme und Zimt vermischen. Die Äpfel waschen und in Scheiben schneiden. Die Apfelscheiben in der Marinade für rund 15 bis 20 Minuten ziehen lassen. Die marinierten Apfelscheiben am Grill von beiden Seiten für rund 2-3 Minuten grillen. Auf vier Tellern verteilen, jeweils mit einer Kugel Walnuss-Eis sowie etwas Granola, Honig und Balsamicocreme toppen.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.