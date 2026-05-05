Was sind Ihre schönsten Momente mit dem Kleine Zeitung Club?

Wir möchten miterleben, mit welchen Club-Erlebnissen wir Sie begeistert, berührt und bewegt haben. Deshalb laden wir Sie dazu ein, Ihre schönsten Erlebnisse mit uns zu teilen. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Was hat Sie bewegt? Laden Sie ein Bild, Text oder Video Ihres schönsten Moments mit dem Kleine Zeitung Club hoch. Unter allen Einsendungen verlosen wir monatlich einen Kurzurlaub für zwei Personen. Eine Auswahl der Einsendungen wird online und in der Printausgabe veröffentlicht.

Die Gewinner:innen der schönsten Club-Momente

Auch im April Sie Ihre schönsten Club-Momente mit uns geteilt und uns gezeigt, mit welchen Aktionen wir Sie begeistert, berührt und bewegt haben. Unser Gewinner im ist April Georg Wastl, der uns Urlaubsgrüße von seinem 2für1-Urlaub im Naturhotel Alpenrose sendete.

Eine Auswahl der schönsten Club-Momente finden Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch die schönsten Club-Momente unserer Club-Mitglieder:

Club-Momente 2025