Heute, morgen und die nächsten fünf Tage auf einen Blick: die Live-Wetterprognose für den Urlaubsort Bibione in Italien im Video.

Der italienische Badeort Bibione ist ein Stadtteil von San Michele al Tagliamento an der Adriaküste - vom Stadtzentrum liegt Bibione in etwa 20 Kilometer weit entfernt. Besucht wird Bibione vorwiegend von österreichischen, deutschen und schweizerischen Bade-Touristen. Zählt man Ferienhäuser, Campingplätze und Hotelbetten zusammen, so kommt Bibione auf rund 100.000 Nächtigungsmöglichkeiten. Damit übersteigt die Bettenanzahl die dortige Einwohnerzahl um das 40-fache. Bibione gliedert sich in die Stadtteile Bibione Pineda, Lido dei Pini Lido del Sole und Bibione Spiaggia.

Das Wetter in Bibione

Live: So ist das Wetter in Bibione, so wird es in den kommenden fünf Tagen, inklusive Informationen wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Sichtweite.

Unwetter und Wetterextreme in Bibione

Wie andere beliebte Badeorte an der Adria hat auch Bibione immer wieder mit teils heftigen Unwettern zu kämpfen. Stürme, Hagel und Starkregen stellen dabei die größte Gefahr dar. Erst im Jahr 2023 wurde Bibione von einem schweren Unwetter heimgesucht, damals standen ganze Strandabschnitte unter Wasser. Nur Wochen zuvor wurden Teile des Strandes in Bibione sogar ins Meer gespült.

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Klimatabelle: Temperaturen und Sonnenstunden in Bibione

Im Jänner beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur acht Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Jänner mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur acht Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Jänner mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Februar beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur neun Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Februar mit ungefähr vier Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur neun Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Februar mit ungefähr vier Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im März beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur zwölf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf sechs Grad Celsius. Im Schnitt kann man im März mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur zwölf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf sechs Grad Celsius. Im Schnitt kann man im März mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im April beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 18 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zehn Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 18 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zehn Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Mai beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 22 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 14 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Mai mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 22 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 14 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Mai mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Juni beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 25 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 19 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juni mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 25 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 19 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juni mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Juli beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 28 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 20 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juli mit ungefähr neun Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 28 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 20 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juli mit ungefähr neun Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im August beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 27 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 20 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im August mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 27 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 20 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im August mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im September beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 24 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 17 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im September mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 24 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 17 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im September mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Oktober beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 18 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 13 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Oktober mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 18 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 13 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Oktober mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im November beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur zwölf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf acht Grad Celsius. Im Schnitt kann man im November mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur zwölf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf acht Grad Celsius. Im Schnitt kann man im November mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Dezember beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur acht Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf vier Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Dezember mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Wassertemperaturen in Bibione

Jänner 11 °C

Feber 10 °C

März 10 °C

April 13 °C

Mai 18 °C

Juni 23 °C

Juli 25 °C

August 25 °C

September 23 °C

Oktober 19 °C

November 16 °C

Dezember 14 °C

Hier geht‘s zur aktuellen Wassertemperatur in Bibione.

Impressionen aus Bibione

1 / 4 Der Strand von Bibione © Kk

Anreise nach Bibione

Mit dem Auto aus Norden: Villach - Thörl-Maglern (Grenzübergang) - Udine - Palmanova - Bibione

Aus Osten: Ljubljana - Casa Rossa (Grenzübergang) - Palmanova - Bibione

Mit dem Flugzeug: Der nächste Flughafen befindet sich in Triest. Er ist 65 Kilometer bzw. 50 Minuten Autofahrt vom Urlaubsort entfernt. In nur wenigen Minuten längerer Fahrtzeit sind auch die Flughäfen Treviso und Marco Polo erreichbar. Durch das nördliche Stadtgebiet von San Michele verläuft die Bahnstrecke Venedig–Triest.

Der nächste Bahnhof befindet sich im benachbarten Latisana, er trägt den Namen Latisana-Lignano-Bibione.

Sehenswürdigkeiten in Bibione

Leuchtturm von Bibione

Luna Park

Mediterraner Garten im Westen

Pinienwälder

Geschichte von Bibione

Erstmals besiedelt wurde Bibione zwischen dem 4. und 3. Jahrhundert vor Christi Geburt von den Venetienr und später von den Römern. Sie waren auch die ersten, die damit begannen, das Gebiet zwischen Adria und Fluss Tagliamento trockenzulegen. Als das Römische Reich zusammenbrach, verwahrloste das Gebiet aber wieder zunehmend. Nachdem Bibione lange unter französischer Herrschaft stand, marschierten1798 die Österreicher ein, ehe 1805 Napoleon das Gebiet zurückeroberte. Später wurde Bibione Teil des Königreichs Lombardo-Venetien und 1866 ins Königreich Italien eingegliedert. Mit dem Bau der ersten Hotels begann man in den 1950er-Jahren, mittlerweile ist Bibione über die Grenzen Italiens hinaus als beliebter Urlaubsort bekannt.