Nudeln auf toskanische Art
Zutaten für 4 Personen.
- 10 dag Champignons
- 2 dag getrocknete Steinpilze
- 10 dag TK-Erbsen
- 10 dag TK-Zuckerschoten
- 10 dag Prosciutto
- 2 dl Schlagrahm
- Butter
- Parmesan
- 1 B. Petersilie
- Salz
- Pfeffer
- 30 bis 40 dag Muschelnudeln
Zubereitung.
- Die Steinpilze in 1,5 dl warmem Wasser einweichen. Aus dem Wasser heben und fein hacken. Das Einweichwasser beiseitestellen. Den Prosciutto in Streifen, die Champignons in Scheiben schneiden. Die Erbsen und die Zuckerschoten nach Packungsanleitung auftauen.
- Die Petersilie fein hacken.
- Etwas Butter in einer großen Pfanne zerlassen. Den Prosciutto darin anschwitzen.
- Die Champignons mit den gehackten Steinpilzen dazugeben und rösten, bis alle Flüssigkeit eingekocht ist. Mit Steinpilzwasser und Schlagrahm aufgießen und ein paar Minuten einkochen lassen. Zum Schluss noch die Erbsen, die Zuckerschoten und die Petersilie untermengen. Mit Salz und Pfeffer herzhaft abschmecken.
- Die Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest kochen. Abseihen und in der Pfanne mit der Sauce vermengen.
- Auf vier Teller verteilen.
- Parmesan darüberreiben.