So wird das Wetter in Rovinj

Heute, morgen und die nächsten fünf Tage auf einen Blick: die Live-Wetterprognose für den Urlaubsort Rovinj in Kroatien im Video.

Das rund 15.000 Einwohner zählende Rovinj ist ein beliebter Urlaubsort in Kroatien. Die Kleinstadt an der Westküste der Halbinsel Istrien liegt direkt am Meer. Schon ab April steigen die Tagestemperaturen und die Zahl der Sonnenstunden kräftig an. Das Meer lädt von Juni bis oftmals weit in den Oktober zum Baden ein.

Wetterprognose für Rovinj

Live: So ist das Wetter in Rovinj, so wird es in den kommenden fünf Tagen, inklusive Informationen wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Sichtweite.

Unwetter und Wetterextreme in Rovinj

Auch die beliebte Ferien-Halbinsel Istrien ist immer öfter von heftigen Wetterphänomenen betroffen. Während im Sommer 2022 extrem heiße Temperaturen und eine Dürreperiode zu einer besorgniserregenden Wasserknappheit führten, waren es 2023 Stürme und Unwetter, die Urlauber wie Einheimische in Atmen hielten. Im Juli führte ein Sturm zu schweren Schäden, Anfang August waren neben Kärnten und der Steiermark auch weite Teile Sloweniens und Kroatiens von Hochwassern betroffen. Ende August verfehlte ein Tornado die Küstenstadt nur knapp.

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Klimatabelle: Temperaturen und Sonnenstunden in Rovinj

Im Jänner beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur neun Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Januar mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur neun Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Januar mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Februar beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur acht Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Februar mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur acht Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Februar mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im März beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 13 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf fünf Grad Celsius. Im Schnitt kann man im März mit ungefähr vier Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 13 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf fünf Grad Celsius. Im Schnitt kann man im März mit ungefähr vier Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im April beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 16 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf neun Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 16 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf neun Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Mai beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 21 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 13 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 21 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 13 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Juni beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 25 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 17 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juni mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 25 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 17 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juni mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Juli beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 28 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 20 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juli mit ungefähr zehn Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 28 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 20 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juli mit ungefähr zehn Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im August beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 28 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 19 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im August mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 28 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 19 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im August mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im September beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 24 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 14 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im September mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 24 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 14 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im September mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Oktober beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 18 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zehn Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Oktober mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 18 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zehn Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Oktober mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im November beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 13 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf acht Grad Celsius. Im Schnitt kann man im November mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 13 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf acht Grad Celsius. Im Schnitt kann man im November mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Dezember beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur elf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf sechs Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Dezember mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Impressionen aus Rovinj

1 / 4 Fischerboote im Hafen von Rovinj © IMAGO/xhansennx

Anreise nach Rovinj

Mit dem Auto aus Norden:

Ljubljana – Koper – Kaštel oder Plovanija (Grenzübergang) – Rovinj

Villach – Udine – Trieste – Koper – Kaštel oder Plovanija (Grenzübergang) – Rovinj

Aus Westen: Venedig – Trieste – Kaštel oder Plovanija (Grenzübergang) – Rovinj

Aus Osten: Zagreb – Rijeka – Rovinj

Mit dem Flugzeug: Der nächste Flughafen befindet sich in Pula. Er ist 38 Kilometer bzw. 40 Minuten Autofahrt vom Urlaubsort entfernt. Der größte und nächste internationale Flughafen liegt in Venedig, drei Stunden Fahrt entfernt. In der Sommersaison gibt es zwischen Venedig und Rovinj eine attraktive Schiffsverbindung. Internationale Flughäfen befinden sich auch in Zagreb und Split (beides Kroatien) und Ljubljana (Slowenien).

Sehenswürdigkeiten in Rovinj

Altstadt

Hafen

Kirche der hl. Euphemia

Baptisterium zur hl. Dreifaltigkeit

Schloss auf der Insel St. Andreas

Balbi-Bogen

Aquarium

Franziskanerkloster

Goldenes Kap

Geschichte von Rovinj

Rovinj war ursprünglich eine eigene Insel, die erst 1763 mit dem Festland verbunden wurde. Sie war schon zur Zeit der römischen Herrschaft über Istrien – sie begann im zweiten Jahrhundert n. Chr. – im Bereich der heutigen Kirche der hl. Euphemia besiedelt. Ab 539 war Rovinj mit Unterbrechung Teil des byzantinischen Reichs, danach kamen die Franken und danach vom 10. bis zum 12. Jahrhundert eine Zeit der Selbstverwaltung durch Adelsfamilien. Unter den Venezianern (ab 1283) erlebte der Ort einen Aufschwung, bevor er nach einem 1797 beginnenden napoleonischen Intermezzo 1815 Teil der Habsburgermonarchie wurde. Mit der Zerschlagung Österreichs nach dem Ersten Weltkrieg fiel ganz Istrien 1918 und damit auch Rovinj an Italien, nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 an Jugoslawien. Seit dem Zerfall des Landes 1991 gehört die Stadt zu Kroatien.