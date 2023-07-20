Löwin wird mit Drohnen und Helikopter gesucht

Die Polizei sucht auch per Hubschrauber nach einem entlaufenen Raubtier, es soll sich um eine Löwin handeln. Die Bevölkerung wurde gewarnt, viele Fragen sind jedoch noch offen.

Eine ungewöhnliche Warnung hat die Bevölkerung südlich von Berlin am Donnerstag erreicht. Eine freilaufende Raubkatze soll in Kleinmachnow im Bundesland Brandenburg gesichtet worden sein. Ein nur wenige Sekunden langes Handyvideo eines Zeugen zeigt das Tier zwischen Büschen und Bäumen umherschleichen. Das Video schätzen die Ermittlungsbehörden als echt ein. In der Nacht hätten auch Polizeibeamte die Raubkatze - mutmaßlich eine Löwin - gesehen, sagte eine Behördensprecherin.

Sichtung am Nachmittag in Berlin

Eine weitere mögliche Sichtung gab es dann am Nachmittag auf Berliner Stadtgebiet, nahe der südlichen Grenze zu Brandenburg. Aufgrund der Hinweise suchten Polizisten am Nachmittag in Zehlendorf im Bereich des Waldfriedhofs - doch die Spur führte in Leere. "Es fanden sich keine Hinweise oder Spuren, dass das Tier sich dort tatsächlich befunden hat", teilte die Polizei auf Twitter mit.

Damit fehlte zunächst jede Spur von dem Tier. Weder Blut noch Kot oder Pfotenabdrücke deuteten auf seine Präsenz in der Region hin. Mit einem Großaufgebot waren Polizei und Feuerwehr den ganzen Tag über im Einsatz. Mit Drohnen, Hubschraubern und Wärmebildkameras suchten sie nach dem Tier, unterstützt von Tierärzten und Jägern. Über allem lag die Frage: Woher kommt die Löwin?

Aus den Zoos, Tierparks und Zirkussen dieser Region jedenfalls nicht, wie die Polizei in der Nacht herausfand. Dort vermisste niemand eine Großkatze. Private Halter seien in Kleinmachnow nicht bekannt, sagte Bürgermeister Michael Grubert bei einer Pressekonferenz. Er sprach von einer "ernsten Lage".

Die private Haltung von Wildtieren ist in Deutschland Ländersache. In Berlin ist sie verboten, in Brandenburg gibt es keine spezielle Regelung neben der Bundesartenschutzverordnung. Erkenntnisse über eine illegale Haltung wurden am Donnerstag zunächst nicht bekannt. Nach Angaben des Landesumweltamtes ist in Brandenburg die Haltung von 23 Löwen angemeldet. Dabei handle es sich um drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und eine private Haltung.

Der ruhige Ort Kleinmachnow, der direkt an Berlin grenzt, wurde von der Suche kalt erwischt. Dort waren bereits in der Nacht auf Donnerstag Hubschrauber im Einsatz. In der Früh wirkte in der Gemeinde alles völlig normal. Von der Suche nach einem gefährlichen Raubtier war kaum etwas zu merken. Radfahrer waren unterwegs, Spaziergänger mit Hunden, Menschen auf dem Weg in die Arbeit oder zum Einkaufen. Auf Baustellen wurde gearbeitet.

Die Gemeinde versuchte, das alltägliche Leben möglichst laufen zu lassen, ohne zu große Gefahren einzugehen. So ließ Kleinmachnow die Kindergärten offen, bat aber, dass die Kinder auf dem Gelände bleiben. Der Wochenmarkt wurde verkleinert. Ein Café im Zentrum sollte die Türen geschlossen halten. Das Leben ging normal weiter, viele Leute waren auch zu Fuß oder per Rad unterwegs. Was auf die Suche nach einer Löwin hindeutete, war die Polizei, die teils präsent war.

Suche nach Löwin ist kein Einzelfall Dass Tiere entlaufen, ist keine Seltenheit. Immer wieder gab es großangelegte Suchaktionen. Die Kärntner Affen

1996 sorgte in Kärnten der Ausbruch von 39 Makaken aus dem noch nicht eröffneten Zoo in Villach-Landskron tagelang für Schlagzeilen – und das weltweit. Sie turnten durch Wälder und erkundeten sämtliche Vorgärten der Stadt. Auch bereicherten sie über Tage hinweg die Verkehrsdurchsagen von Ö 3, die vor den frei laufenden Affen warnten. Es dauerte 30 Tage, um die Affen wieder einzufangen. Ein Känguru im Weinviertel

Im Bezirk Hollabrunn hoppelte das Känguru "Captain" durch die Weinberge. Ausgebüxt ist das Tier aus dem Gehege eines privaten Halters in Alberndorf. Ein Loch im Zaun machte die Erkundungstour möglich. Das Rätsel des Salzburger Tierparks

Binnen drei Monaten schaffte es 2012 eine dritte Raubkatze, aus dem Tierpark zu entkommen. Nach zwei Gepardenausbrüchen kletterte ein junger Luchs über einen 3,5 Meter hohen Zaun, der mit einer doppelten Elektrosicherung versehen war – und das vor den Augen eines Tierpflegers und eines Tierarztes.

In den Wäldern verschwunden?

Laut Einschätzungen von Expertinnen und Experten aus Zoo und Tierpark in Berlin käme eine Löwin in den Sommermonaten durchaus in einem deutschen Wald zurecht. In einem ihr unbekannten Terrain könne davon ausgegangen werden, dass sie sich ins Unterholz zurückziehe und nicht aktiv den Kontakt zum Menschen suche, teilten die Einrichtungen mit. "Auch die Gefahr, dass ein Wildtier auf freier Fläche wie beispielsweise im Wald, Park oder Feld einen Menschen direkt angreift ist geringer, als wenn es sich in einem Wohngebiet in die Enge getrieben und bedroht fühlt."

Noch ungeklärt ist das Schicksal des Tieres, sollte es gefunden werden. Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, es seien eine Tierärztin und zwei Jäger mit Waffen mit an Ort und Stelle. Wenn man das Tier finde, werde entschieden, ob man mit Betäubung arbeite oder es erschießen müsse. Kleinmachnows Bürgermeister setzte auf einfangen und wenn nötig betäuben.

Wenn ein Tier in freier Wildbahn gefangen werden sollte, werde Tele-Injektion mit einem Narkosegewehr eingesetzt, sagte May Hokan von der Umweltstiftung World Wide Fund For Nature (WWF). Das könnten am besten etwa Zootierärzte, die mit solchen Situationen auch unter Stress gut umgehen könnten.

Die Tierärztin schilderte mögliche Probleme: "Wenn man so einen Löwen trifft, fällt der nicht direkt um und schläft ein. Es gibt eine Stressphase, er hat diesen Pfeil im Hintern, wird erst mal losrennen und Radau machen." Dies dauere einige Minuten, auch abhängig von der Art des Narkosemittels. "Wir haben dann eine schwierige Phase, bevor das Tier einschläft und man sich dem Tier nähern kann." Theoretisch denkbar wäre auch ein Abschuss.