Diesen Schauspieler soll Ariana Grande nun daten

Ariana Grande und ihr Ehemann Dalton Gomez lassen sich nach weniger als zwei Jahren scheiden. Die beiden sollen bereits länger getrennt sein – nun soll der Pop-Superstar bereits einen Neuen haben.

Ariana Grande soll bereits länger Single sein – und sich nach jemandem Neuen umsehen

Sängerin Ariana Grande und ihr Ehemann Dalton Gomez lassen sich nach zwei Ehejahren scheiden, das hat das amerikanische Promi-Nachrichtenportal "Page Six" vor wenigen Tagen bestätigt. Schon vergangenes Wochenende hatte die Gerüchteküche rund um die Trennung des Paares zu brodeln begonnen. Denn bei ihrem Wimbledon-Besuch wurde Grande ohne ihren Ehering fotografiert.

© (c) IMAGO/i Images (IMAGO/Stephen Lock / i-Images) Ariana Grande in Wimbledon ohne Ehering

Bereits seit Jänner getrennt

TMZ berichtete, die Sängerin und der Luxusimmobilienmakler haben sich schon Anfang des Jahres getrennt, seit Dezember sind die beiden auch räumlich Tausende von Kilometern voneinander getrennt. Grande ist für die Dreharbeiten zu "Wicked" nach London gezogen. Quellen des Promiportals behaupten, die beiden hatten aber schon vorher Probleme in ihrer Beziehung.

"Arbeiten an ihrer Freundschaft"

Die beiden sollen "still und liebevoll an ihrer Freundschaft arbeiten", zitiert "People" eine Quelle. Die Freunde des Paares sollen unterdessen "stets besorgt um ihre stürmische Romanze" gewesen sein und hätten gefühlt, "dass ihre Beziehung letztlich kurzlebig sein würde", zitiert "Entertainment Tonight" einen weiteren Insider.

© Ariana Grande / Instagram Wollen Freunde bleiben: Ariana Grande und ihr Noch-Ehemann Dalton Gomez

Im Mai 2021 hatten Grande und Gomez geheiratet. Zum zweiten Hochzeitstag postete Grande noch ein verliebtes Kussfoto mit ihrem Mann.

An Berühmtheit zerbrochen

Laut TMZ soll ein Grund für die kurze Dauer der Beziehung Ariana Grandes Berühmtheit gewesen sein. Sie und Gomez hatten sich während der Pandemie kennengelernt, wo die beiden viel Zeit miteinander verbrachten. Nach den Lockdowns änderte sich der Alltag des Paares drastisch: Unter anderem wurden sie ständig von Bodyguards begleitet und Grande begann wieder zu performen. Dieses Star-Leben soll Gomez zu viel gewesen sein.

Neues Date in Sicht?

Laut "People"-Magazin soll Ariana Grande aber bereits einen Neuen an der Angel haben. Aktuellen Gerüchten zufolge soll sie ihren Schauspielkollegen Ethan Slater, mit dem sie derzeit den Film "Wicked" dreht, daten. Sprecher der beiden Stars haben die Beziehung bisher noch nicht bestätigt.