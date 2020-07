Facebook

Raus aus dem Homeoffice und den Winterschuhen, rein ins Grüne und in die Sandalen. Bevor du dich jedoch ins Getümmel stürzt, widme deinen Füßen etwas Zeit um sie im neuen Glanz erstrahlen zu lassen.

Pediküre deine Füße zuhause

Mit gekürztem Gehalt hast du sicherlich andere Sorgen, als dein Geld für eine professionelle Pediküre auszugeben. Aber keine Sorge - eine Pediküre kannst du auch ganz leicht zuhause selbst durchführen, ohne horrende Kosten. Gönne deinen Füßen dazu zunächst ein warmes Wasserbad, das macht die Haut weicher und so leichter zu bearbeiten. Desinfiziere danach deine Zehen um Entzündungen zu vermeiden. Als nächsten Schritt schiebe deine Nagelhaut mit einem sogenannten Hufstäbchen zurück. Ein solches bekommst du schon für wenige Euro in jeder Drogerie. Danach geht es der Hornhaut an den Kragen. Tipps, wie du diese richtig entfernst, findest du im nächsten Absatz. Möchtest du deine Füße richtig verwöhnen, kannst du diese auch noch peelen. Danach geht es ans Feilen der Zehennägel und ans Lackieren.

Falls dir das nach zu viel Aufwand klingt und du doch lieber in eine professionelle Pediküre investieren möchtest, findest du hier Gutscheine für Treatwell - für günstige Beautybehandlungen in ganz Österreich.

Vor der eigentlichen Pediküre solltest du deinen Füßen ein Fußbad gönnen Foto © Milton Oswald

Hornhaut richtig entfernen

Die gute Nachricht: Mittlerweile musst du nicht mehr zwingend zur Hornhauthobel greifen. Stattdessen kannst du aus einer Fülle an Produkten zur Hornhautentfernung wählen. Gerade wenn du ungeübt bist, solltest du nicht gleich die Hornhauthobel benutzen, da du mit dieser durchaus deine Füße verletzten kannst. Hornhautcremes sind zum Beispiel eine sanfte Alternative. Natürlich ist es nicht mit einmaligem Auftragen getan. Stattdessen solltest du das Produkt regelmäßig verwenden. Auch Fußmasken können Abhilfe verschaffen. Für die Anwendung solltest du allerdings schon ein paar Stunden an Einwirkzeit einplanen, ansonsten wirst du keine merkliche Wirkung erzielen. Eine große Auswahl an Mitteln und Werkzeugen zur Hornhautentfernung findest du bei der Onlineapotheke zur Rose, mit diesen Gutscheinen wird das Einkaufen günstiger. Eine gute Nachricht: bequeme Schuhe sind heuer im Sommer modern. Deine Füße haben also jede Menge Platz! Foto © astrosystem

So beugst du rissige Fußhaut vor

Auch rissige Fußhaut ist garnicht schön anzusehen - und kann dabei im schlimmsten Fall auch noch sehr schmerzhaft sein. Das Beste ist, wenn du es erst garnicht zu rissigen Fersen kommen lässt, beziehungsweise wenn du bei den ersten Anzeichen bereits aktiv wirst. Schmutz oder Schweiß können zum Beispiel die Bildung von Schrunden und rissigen Fersen begünstigen. Dagegen hilft ein Fußbad, sobald zu zuhause bist. Auch solltest du in puncto Pflege deine Füße nicht stiefmütterlich behandeln. Regelmäßiges Eincremen hilft, genauso wie Peelings. Nach einem Fußbad ist auch das Auftragen von Fußpflegeöl empfehlenswert. Lass das Öl dann am besten über Nacht einwirken. Ein anderer Auslöser für rissige Fersen kann zu enges Schuhwerk sein. Die gute Nachricht: legere und bequeme Schuhe sind diesen Sommer modern! Mit diesen Humanic-Gutscheinen kannst du dir günstig dein neues, bequemes Paar Schuhe zulegen. Diesen Sommer solltest du zu dezenten Nagellackfarben greifen oder zu Classic Blue Foto © Africa Studio

Lass dich von den Nagellacktrends inspirieren

Last but not least: der Nagellack! Dieser sorgt für den besonderen Wow-Effekt. Für ein möglichst lang anhaltendes Ergebnis solltest du zunächst Basecoat auftragen, danach zwei Schichten Farbnagellack und abschließend noch eine Schicht Topcoat. Bei der Farbwahl bist du im Sommer 2020 mit der Farbe Classic Blue gut beraten. Die Trendfarbe sorgt für Eleganz und lässt sich vielseitig kombinieren. Ansonsten sind heuer eher dezentere Farben angesagt. Zarte Rosa- und Perlmutttöne wirken ladylike und natürlich. Eine große Auswahl an Nagellacken findest du bei Parfumdreams, diese Gutscheine sorgen für preiswerten Einkaufsspaß.

