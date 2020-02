Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So lautet das Motto für 2020: schönste Blau-Nuancen statt Blues in allen Schattierungen! © Юрий Красильников

Bezahlte Anzeige

Die griechische Urlaubsinsel Santorin ist auch im Frühjahr eine Reise wert Foto © Santorines

An den blauen Nägeln zeigt sich das echte IT-Girl Foto © Halyna

Shopping in Blau Asos - Sonnenbrillen, Kaputzen-Kleid, Blazer und vieles mehr Peek & Cloppenburg - hole dir den Modefrühling ins Haus Bon Prix - günstige Übergangsjacken, fröhliche Regenschirme und mehr Blauer Statement-Maskara steht schon auf der Einkaufsliste Foto © Kobrinphoto

Blau machen im besten Sinn - beim Picknick Foto © Stanislav - stock.adobe.com

Mit den ersten warmen Sonnensttahlen wächst die Lust auf Frühjahrs- und Sommermode Foto © GTeam - stock.adobe.com

"Blau, blau, blau ist alles, was ich habe, blau, blau, blau ist alles, was ich will! Darum lieb' ich, alles, was so blau ist, weil ...." Kennst du diese Zeilen aus einem bekannten Kinderlied? Sie treffen im Jahr 2020 mehr denn je zu. Das klassische Blau ("Classic Blue") ist dieWillst auch du dich ganz in trendiges Blau tunken? Mit blauem Snowbord die Berge und blauem Surfbrett die Wellen reiten? Mit blauem Bikini am Pool und im Bad punkten? Dann aufgepasst: Hier erfährst du, wo du das tiefste Blau des Meer findest, wo blaue Dächer und Türen an weißen Häuser glänzen und wo duWenn du an Griechenland denkst, woran denkst du dann? Vielleicht an die blauen Kuppeln der Dörfer auf derOder an die malerischen blauen Fensterläden der weißen Kalksteinhäuser, an das Meer oder einfach die blau-weiße Nationalflagge?Und sei schlau beim Buchen der Reise oder des Apartments: Mit diesen Gutscheinen geht es ein ganzes Stück günstiger und du kannst um weniger Geld mehr von der südlichen Sonne tanken.Ein frisches Blau ist genau das richtige für heiße Sommertage - auch an "Nebenschauplätzen" wie den Finger- und FußnägelnBlau, egal ob als Strähne im Haar, als Lidschatten oder als Nagellack , strahlt die Eigenschaften emotionale Tiefe und Freiheitsliebe aus. Auch als Eyeliner oder zu speziellen Anlässen als Lidschatten aufgetragen, macht Blau so einiges her.Die Reise ins Blaue, die Fahrt ins Blaue: Lösen allein schon diese Worte Freiheitsgefühle in dir aus? Dann schnapp dir ab und zu einen Picknickkorb, ein paar Freunde und genieße diese Form der Freiheit für zwischendurch. Viel braucht man dafür nicht. Wenn dir dienoch fehlen, kauf SieKauf dir neben dem Picknickkorb auch noch Campingunterlagenfür die Rast auf der grünen Wiese, eine wärmende Decke , ein paar Trinkbecher und was dir sonst noch blaue Freude bereitet.Der nächste Sommer kommt bestimmt. Ob türkis wie der Atlantik oder Royalblau:2020 werden dir die Nuancen von Blau auf Schritt und Tritt begegnen. Ob royalblaues Strandkleid, navyfarbener Badeanzug , kobaldblaue Bluse, Bikini in Indigo oder marinefarbene Cabanjacke - die Vielfalt an Blautönen beigeistert sicher auch dich! Alsträgst du monochrome Ton-in-Ton Looks mit Blau in allen Schattierungen.

Spannende Kontraste zum klassischen Blau liefern intensive Senftöne, poppiges Orange oder auch Animalprints. Dem Blau-inspirierten Online-Shopping steht mit diesen Gutscheinen nichts mehr im Wege!



Ein klassisch blaues Sofa für Trendbewusste Foto © Pixel-Shot