Wochenendtrip unter Freunden: Gemeinsam macht’s ins San Daniele noch mehr Spaß. © KK

Sausen Sie auf der Vespa durchs Hügelland

Hach, der Juni – der Sommer klopft schon sanft an, wir freuen uns auf die warme Zeit und das Leben wird eine Spur unbeschwerter… Die ideale Zeit, um für ein paar Tage dem Alltag zu entfliehen und in den Süden abzurauschen – zum Beispiel nach Italien. Wir haben uns San Daniele angeschaut und sind uns sicher: Das Städtchen in Friaul sollte für mehr berühmt sein, als für seinen Schinken. Wir haben fünf einzigartige Erlebnisse gesammelt, die Ihren nächsten Trip nach bella Italia noch schöner machen.

Besonders schön an San Daniele ist ja, dass sich die Stadt so nahtlos in diese sanfte Hügellandschaft schmiegt. Selbige lädt erst einmal zum Entspannen und runter kommen ein: Wenn Ihnen die Frühsommerluft um die Nase weht, sie in der Abendsonne sitzen, vor sich ein Glas Wein (für dessen exzellente Qualität die Region übrigens bekannt ist), könnte der Büroalltag zu Hause getrost auch ganze Welten entfernt sein. Unser Tipp: Begeben Sie sich auf die Spuren der wahren dolce vita und entdecken Sie die Region auf der Vespa – zahlreiche Anbieter vermieten die kultigen Roller. Italienischer geht’s nicht: Entdecken Sie die Gegend ganz stilecht auf der Vespa. Foto © stock.adobe.com / Drobot Dean

Erleben Sie Italienisches Lebensgefühl auf dem Aria die Festa

Zugegeben: Wer nach San Daniele fährt, ohne den berühmten Schinken gekostet zu haben, der versäumt definitiv einiges. Ganz besonders gut schmeckt das luftgetrocknete Schmankerl nämlich in seinem natürlichen Lebensraum. Im Juni haben Sie die Gelegenheit, dem noch die Krone aufzusetzen: Vom 21. bis zum 24. findet nämlich das Aria di Festa statt, ein ganzes Fest, nur dem Schinken zu Ehren. Neben Verkostungen stehen auch kulturelle Schmankerln und Livemusik auf dem Programm. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen übrigens den Schinken-Schnitt-Workshop, der auf dem Fest gleich mehrmals angeboten wird: Hier lernen Sie, wie Sie den Prosciutto in hauchdünne Blättchen verwandeln – eine Wissenschaft für sich. Ein Schmuckstück: San Daniele liegt inmitten von sanften Hügeln vor der imposanten Kulisse der Alpen. Foto © KK

Begeben Sie sich auf Entdeckungsreise in die Vergangenheit

Wir wären nicht in Italien, wenn es hier nicht noch im kleinsten Winkel historisch bedeutsames zu entdecken gäbe. Wenn Sie also kulturell oder geschichtlich interessiert sind, ist San Daniele eine wahre Traumdestination. Da wäre etwa die Biblioteca Guarneriana, ihres Zeichens die äteste Bibliothek weit und breit, die eine kostbare Sammlung alter Handschriften zu bieten hat. In der Chiesa Sant’Antonio Abate gibt es einen detaillierten Freskenzyklus aus der Renaissance zu bewundern und am höchsten Punkt der Stadt wartet das Castello San Daniele auf Sie, von dem aus man an klaren Tagen fast bis zur Adria sehen kann. Neben zahlreichen kulturellen Schätzen hat San Daniele auch immer wieder feine Live Events zu bieten. Foto © KK

Entschleunigen Sie beim Agriturismo

Nachhaltigkeit ist dieser Tage ja ein geflügeltes Wort – im Tourismus der Region wird es schon seit Jahren großgeschrieben. Das Ganze nennt sich Agriturismo und ist quasi die italienische Version vom Urlaub am Bauernhof. Wenn Ihnen der Sinn nach einem ganz individuellen Kurzurlaub steht, sollten Sie sich in einem der zahlreichen Höfe im Umland einmieten. Hier erleben Sie die Region nicht nur ganz authentisch, in manchen Fällen haben die Gäste sogar so etwas wie Familienanschluss – so sanft urlaubt man selten.

Gutes Essen und Ruhe – so einfach und gut kann das Leben sein. Foto © KK

Entdecken Sie die Friaul aus einer ganz neuen Perspektive

Es muss wirklich nicht immer das Auto sein. Die malerische Gegend rund um Friaul entdeckt sich auch auf zwei Rädern ganz ausgezeichnet. Ob auf dem Rennrad oder ganz gemütlich mit dem E-Bike – das Radwegenetz ist hier wirklich gut ausgebaut. Kein Wunder, denn vielen Italienern und Italienerinnen ist ihre bicicletta heilig. Sie wollen es noch eine Spur besonderer? Satteln Sie im wahrsten Sinne des Wortes um und schwingen Sie sich auf den Pferderücken. Geführte Reittouren sind ein ganz besonders schöne Art, die Gegend zu entdecken - dem Agriturismo sei Dank werden Sie auf zahlreichen Höfen angeboten. Wenn Sie die Region aus einer ganz neuen Perspektive erleben wollen: auch Kanufahrten werden hier angeboten. Auf dem nahen Fluss Tagliamento können Sie ganz gemütlich dahingleiten. Falls es eine Spur actionreicher sein darf: Auch Rafting oder Canyoning wird hier angeboten.

