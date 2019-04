Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Freunden schmeckt der Frühling ganz besonders gut. Und noch viel besser am Wörthersee. © stock.adobe.com / Jacob Lund

Bezahlte Anzeige

Wer schon einmal in seiner Nähe war, weiß: Der Wörthersee ist nicht umsonst eines der bekanntesten Gewässer im Land und als solches Zierde diverser Heimatfilme, Austragungsort sportlicher Events und mehr als ein bisserl luxuriös. Wer es sich gut gehen lassen will, sollte sich definitiv auf in den Süden machen, denn an den Ufern des Wörthersees gibt es jede Menge Feines zu entdecken. Tatsächlich ist die Dichte an kulinarischen Locations an keinem anderen heimischen Badesee so groß – außerdem finden hier immer wieder kulinarische Events statt.

Mit außergewöhnlichen Veranstaltungen rund um den See präsentieren sich die Küchenkünstler von ihrer besten Seite Foto © Werner Krug

Kulinarischer Kraftort: Gasthaus Messnerei Sternberg

"Wos da is, is da … wos aus is, is aus." Dani und Stefan Sternad leben im Gasthaus Messnerei Sternberg moderne Bodenständigkeit. Auf den Tisch kommen ausschließlich frisch gekochte Produkte aus der Region. Trotzdem ist eine gewisse Gelassenheit Programm: Wer hier herkommt, kommt runter und tankt Kraft. Übrigens findet am 5. Mai die einzigartige Staffelübergabe der "See.Ess.Spiele" an den "KüchenKult" der Region Villach statt. 10 Stationen mit den Lieblingsgerichten der Gourmet-Köche beider Regionen werden sich an diesem Abend ein kulinarisches Stelldichein geben.

Im Gasthaus Messnerei ist es bodenständig und ganz schön gemütlich. Foto © Wörthersee Tourismus

Sommerfrische pur: Werzer's in Pörtschach und Velden

Wusstest du, dass der Wörthersee schon zur Kaiserzeit eine beliebte Sommerfrische-Destination war? Damals entstand sogar auch ein eigener Architekturstil, um den feinen Herrschaften ein standesgemäßes Ambiente zu bieten. Im Werzer's Badehaus kannst du dich nicht nur auf die Spur der Kaiserzeit begeben, hier serviert man dir außerdem Kärntner Tapas mit regionalen Zutaten mit mediterranem Twist. Unser Tipp: Am 26. und 29. April und am 3. Mai gibt es kulinarische Events an drei Werzer’s-Locations in Pörtschach und Velden zu den Themen "Piano Piano", "Eine Reise in die Vergangenheit" und zur 4-Elemente-Küche.

Im Werzer‘s genießt du Kulinarik vom Feinsten in einzigartigem Ambiente. Foto © Wörthersee Tourismus

Stylisch und tiefenentspannt: Lake’s Beach Club

Wenn du stilbewusst bist und Wert auf den richtigen Lifestyle legst, solltest du dem Lake's in Pörtschach einen Besuch abstatten. Nicht nur gibt es hier erstklassiges Design zu bewundern – und zwar bis ins kleinste Detail. Die Lage auf der idyllischen Pörtschacher Halbinsel ist außerdem ideal zum Relaxen. In der Küche geht es besonders kreativ zu, außerdem hat man sich hier der Neuinterpretation von kulinarischen Klassikern verschrieben. Besonders tief in die Tasche greifen musst du hier trotzdem nicht, denn die Preise bewegen sich in einem durchaus vernünftigen Bereich. Am 4. Mai kannst du hier auf den Spuren deiner Kindheit wandern – die Gerichte von "früher" ganz neu interpretiert.

Das Lake's bietet lockere Atmosphäre bei traumhaften Sonnenuntergängen auf der Terasse. Foto © Arnold Poeschl

Gediegene Residenz: Schlossvilla Miralago

125 Jahre Geschichte haben ihre Heimat in der Schlossvilla Miralago. Hier kannst du durch den gediegenen Schlossgarten wandeln und Ruhe tanken, bevor du dich im Garten niederlässt und dich bewirten lässt. Das Ambiente hier wirkt fast schon privat, es gibt wenige Tische und sanfte Musik. Hausherr Johannes Muchitsch kocht hier seine Lieblingsgerichte auf, bei denen er besonderen Wert auf den Geschmack legt – komplizierte "Pinzettenküche" suchst du hier also vergeblich. Unser Tipp: Am 3. Mai kannst du in der Schlossvilla elegante Fusionsküche verkosten, bei dem dich ein einmaliges Gourmeterlebnis in fünf Gängen erwartet.

Dinner mit Aussicht: Viele Restaurants liegen direkt am Wasser. Foto © Arnold Poeschl

Koste dich durch… …vom 26. April bis 5. Mai hast du bei den "See.Ess.Spielen" am Wörthersee die Wahl zwischen 37 Kulinarik-Events in 20 Locations. Mehr Infos dazu findest Du hier!

Entstanden in Kooperation mit Wörthersee Tourismus.