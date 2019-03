Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Dirima

Bezahlte Anzeige

Es ist März, aber der Speck von den Weihnachtskeksen hat sich nicht freundlicherweise genauso wie der letzte Schnee verabschiedet. Es hilft alles nichts – wer abnehmen will, muss einfach etwas tun dafür. Der schönste Weg, seine Fettpölsterchen dahin schmelzen zu lassen, ist eine sanfte Ernährungsumstellung, verbunden mit regelmäßigem Sport. „Sport machen“ – leichter gesagt als getan. Zumeist steht man sich hier selbst am meisten im Weg. Im Folgenden findest du Tipps, wie du dich selbst austricksen und zum Training motivieren kannst.

Studio oder zu Hause?

Die erste Frage, die du dir selbstverständlich stellen solltest, ist, was du mit deinem Training erreichen willst. Muskeln aufbauen, Fett reduzieren oder einfach allgemein deine Lebensqualität steigern? Je nachdem, was die Antwort auf diese Frage ist, kannst du zwischen einem Fitnessstudio oder deinen eigenen vier Wänden wählen. Sehr viele Übungen kannst du auch zu Hause machen – wenn du aber aussehen möchtest wie Hulk, wirst du um ein Studio vermutlich nicht herumkommen. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht stoßen irgendwann an die Grenzen des Möglichen – für einen schönen definierten Körper und einen guten Muskelaufbau reichen sie. Leichte Gewichte und Equipment wie eine Klimmzugstange kannst du dir auch schnell für Zuhause zulegen, mit diesen Gutscheinen von Universal findest du vieles davon richtig günstig.

Sollte "nur" ein schöner, definierter Köper dein Ziel sein, dann ist es an der Zeit, selbstkritisch zu werden: Sowohl das Training zu Hause, als auch im Studio sind zielführend, aber was ist sinnvoller? Manche können sich eher zum Training überwinden, wenn sie dazu nicht erst das Haus verlassen müssen. Bei anderen wirken der Gang zum Fitnessstudio und auch die anspornende Umgebung Wunder. Im Studio oder zu Hause? Die Gretchenfrage Foto © VadimGuzhva

Zu zweit oder alleine

Oft hilft es, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Das lässt sich gerade dann leicht einrichten, wenn du und dein Fitness-Buddy beide ein Studio bevorzugt. Gerade beim Trainieren zu zweit kommt der Ehrgeiz verstärkt ins Spiel. Ihr seid richtig motiviert? Dann legt euch Team-Outfits zu, diese Gutscheine von Reebok erleichtern das Shoppen. Wenn ihr aber ewig keinen Termin findet könnt und daher beide ständig euer Training ausfallen lasst, ist es an der Zeit, euren Sport-Pakt aufzulösen.

via GIPHY

Der perfekte Moment

Nun gilt es festzustellen, wann du am motiviertesten für das Training bist. In der Früh vor der Arbeit oder der Uni oder nach dem heimkommen? Wenn du die für dich perfekte Tageszeit ausgelotet hast, mach daraus ein Ritual. Leg dir deine Trainingsausrüstung schon immer zuvor bereit, damit du sie, wenn deine Zeit gekommen ist, nicht erst suchen musst. Leg dir eine Playlist zu, die dich gleich in Stimmung bringt und los geht’s mit dem Trainingsplan!

Belohnung muss sein

Fleiß muss auch belohnt werden. Stecke dir selbst Meilensteine, für deren Erreichen du dir selbst etwas gönnst. Das sollte natürlich keine Schokolade oder ähnliches ein. Wie wäre es mit einer neuen Wasserflasche, einem schicken neuen Trainingstop oder neuen Laufschuhen? Auch ein Einstiegsgeschenk kann motivierend sein – da steigt auch das schlechte Gewissen, wenn man danach nicht wirklich mit dem Sport beginnt. Wer sich gerne beschenken lässt – bald ist übrigens auch Ostern. Um dem Osterhasen die Arbeit zu erleichtern wird das Shoppen von sportlichen Geschenken mit diesen Gutscheinen von adidas um einiges günstiger. Belohne dich mit Dingen, die du für dein Training brauchst Foto © mozhjeralena

Machs einfach

"Just do it", ein Slogan, der nicht umsonst auch einiges zum Erfolg von Nike beigetragen hat. Denk nicht lange darüber nach – am besten gar nicht, schnapp dir eine Turnschuhe und leg los. Ohne langes Zuwarten kannst du nämlich selbst keine Gründe finden, warum du jetzt nicht trainieren solltest.

Die richtige Hardware Um mit dem Training richtig durchstarten zu können, brauchst du erst eine dementsprechende Sportausrüstung, wie etwa Funktionswäsche. Falls du noch keine hast oder deine alte gerne aufwerten möchtest, findest du hier unter der Rubrik Sport viele Aktionen, mit denen das richtig günstig geht.

Entstanden für die Gutscheinplattform der Kleinen Zeitung.