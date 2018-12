Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Kreuzfahrt mit der ganzen Familie? Hier wird Spaß ganz groß geschrieben. © stock.adobe.com / travnikovstudio

Kommt Ihnen das bekannt vor: Urlaub ist oft die schönste Zeit des Jahres. Dementsprechend hoch sind die Ansprüche der ganzen Familie daran. So möchte der Kleine plantschen und braucht Platz, um sich auszutoben. Die Große findet Mama und Papa peinlich und verbringt ihre Zeit lieber mit Gleichaltrigen. Und natürlich möchten Sie als Paar auch etwas Zweisamkeit genießen – vielleicht bei einem schicken Abendessen. Gar nicht so einfach das unter einen Hut zu bringen. Dass das bei All-inclusive-Urlauben möglich ist, ist nichts Neues. Und gerade hier liegt der Knackpunkt: Sie möchten etwas Neues erleben. Wie wäre es mit einer Kreuzfahrt? Dahin geht nämlich der der neueste Trend in Sachen Familienurlaub. Wir haben uns das für Sie näher angesehen.

Ein bisschen mehr zusammen: Aus dem gemeinsamen Urlaub nehmen Sie die schönsten Erinnerungen mit nach Hause. Foto © stock.adobe.com / DisobeyArt

Eine schwimmende Stadt

Urlaub mit Kindern kann ganz schön anstrengend sein – und macht ganz schön glücklich. Woran dabei alles gedacht werden muss, wissen Sie selbst am besten und das sorgt bereits bei der Abfahrt oftmals für eine gehörige Portion Stress. Bis schließlich alle sicher am Ziel sind, wird der Tag ganz schön lange. Besonders langwierige Check-Ins sind für die Kleinen dabei mühsam und langweilig. Bedenken Sie: Planen Sie eine individuelle Rundreise, steht Ihnen dieses Prozedere womöglich öfters bevor. Und wehe, das Lieblingskuscheltier bleibt in einem Hotel zurück. Großes Drama. Ein Pluspunkt für Kreuzfahrten zeigt sich im Vergleich schon hier: Ihnen steht der Check-In-Wahnsinn nur am Anreisetag bevor, denn Sie bleiben während der gesamten Reise in derselben Kabine. Zu sehen gibt es aber ebenso viel, wie auf einer Rundreise. Während Sie und Ihre Kids schlafen, fährt Ihr Schiff oft schon zur nächsten Attraktion. Ganz ohne Stress. Lassen Sie sich nicht vom Gedanken abschrecken, dass Kreuzfahrtschiffe viele Menschen beherbergen. Sie finden mit Ihrer Familie bestimmt genug Zeit für sich. Alles dabei? Beim Check-In kann es schon mal länger dauern – da wollen die Kleinen bei Laune gehalten werden. Foto © stock.adobe.com / kolinko_tanya

Pack die Badehose ein

Wenn es darum geht, den Kids eine gute Portion Unterhaltung zu bieten, sind All-inclusive-Urlaube oftmals die beste Wahl. Vom Animationsprogramm bis hin zum Bastelnachmittag wird oft ein buntes Programm geboten, was Ihnen wiederum die Möglichkeit zu einer Verschnaufpause gibt. Oder Sie schmeißen sich mit ins Getümmel. Viele Hotels bieten ab einem gewissen Standard außerdem Poollandschaften und Wasserrutschen, denn für Kinder gehört das kühle Nass einfach zum Sommerurlaub. Manche Kreuzfahrtanbieter haben aber tatsächlich noch einiges mehr an Programm an Bord geholt – etwa Go-Kart-Bahnen, Laser-Tag-Arenen oder ein üppiges Show-Programm. Wenn Sie und Ihre Familie es also besonders actionreich mögen, ist ein Urlaub am Schiff eine besonders interessante Alternative. Unser Tipp: Sollten Sie sich für eine Kreuzfahrt entscheiden, informieren Sie sich am besten vorab über das Entertainment-Programm sowie die Rückzugsmöglichkeiten an Bord – für das richtige Gleichgewicht aus Unterhaltung und Erholung. Plantsch! Poollandschaften sind eine Dauerbrenner bei den Kids und sollten deshalb zur Grundausstattung im Urlaub mit der Familie gehören. Foto © stock.adobe.com / BillionPhotos.com

Auf Entdeckungstour

Ist es Ihnen im Urlaub wichtig Neues zu entdecken und den Horizont Ihrer Kids zu erweitern? Dann sind Ausflüge aus dem gemeinsamen Urlaubserlebnis nicht wegzudenken. Clubs bieten ein großes Angebot an Touren in die Umgebung, denn an beliebten Destinationen gibt es jede Menge zu sehen – ob das nun eine Wandertour oder ein Museumsbesuch ist. Kreuzfahrten haben hier im direkten Vergleich den zusätzlichen Vorteil, dass das Angebot an Ausflugszielen mit jedem Landgang etwas anders und damit insgesamt abwechslungsreicher ist. Wenn Ihr Kind schon größer ist und gern auf eigene Faust loszieht, gibt es bei vielen Anbietern eigene Ausflüge für Jugendliche, inklusive altersgerechtem Programm. Der Urlaub wird damit spannender und bietet neue Erlebnisse. Denn, seien Sie ehrlich: Klassisch All-inclusive kennen wird doch alle schon. Das Abenteuer ruft! Besonders größere Kids gehen im Urlaub gern auf Entdeckungsreise – am liebsten mit Gleichaltrigen. Foto © stock.adobe.com / New Africa

Platz zum Entfalten

Egal, ob Club oder Schiff, wenn es um die Unterbringung geht, sollten Sie auf jeden Fall auf genügend Platz für Sie und Ihre Familie achten, denn nichts dämpft die Freude über den lang ersehnten Urlaub so sehr, wie ein viel zu kleines, stickiges Zimmer. In vielen Hotels gibt es bereits richtige Familienzimmer, die allen ausreichend Raum zum Entfalten geben. Wie ist das eigentlich auf einem Kreuzfahrtschiff? Hier hat sich in den letzten Jahren einiges getan: Auf modernen Schiffen sind mittlerweile großzügige Kabinen zu haben, in manchen Fällen stehen sogar ganze Apartments zur Verfügung. Unser Tipp: Werfen Sie bei der Buchung der Kabine unbedingt einen Blick auf den Deckplan des Schiffes. Kabinen auf den oberen Decks sind häufig sogar mit Balkonen ausgestattet und bieten die beste Aussicht. In der Schiffsmitte ist es außerdem ruhiger, als am Heck oder Bug. Sooo viel Platz! Ist die Kabine groß genug, werden alle glücklich. Foto © stock.adobe.com / liderina

Auf zur Raubtierfütterung

Wenn Sie schon einmal mit hungrigen Kindern im Restaurant auf das Essen warten mussten wissen Sie, wann sich der Spaß aufhört. Schmackhaftes Essen, das unkompliziert zur Verfügung steht, ist daher ein absolutes Muss im Familienurlaub. So gut wie alle großen Clubs bieten großzügige Buffets und spezielle Angebote für Kinder an. Auch Reedereien stehen dem in nichts nach. Auf manchen Schiffen gibt es eigene Kinderrestaurants oder Buffets, die noch dazu auf kindgerechter Höhe angerichtet sind. Na dann, lassen Sie sich Ihre Kreuzfahrt schmecken.