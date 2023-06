Was ist euer Credo bei der Entwicklung eines neuen Designs für eine Marke?

Stefan Luckerbauer: Es ist wichtig die Marke kennenzulernen, Erfahrungen einzuholen, sich auf die Brand einzulassen.

Tim Kirchner: Mein Ziel und Anspruch ist immer, ein Design und einen Kommunikationsweg zu finden, der die Bedürfnisse der Kund*innen abdeckt. Und der Elemente bzw. Inhalte ergänzt, von denen diese noch gar nicht wissen, dass sie sie für ihre Markenkommunikation benötigen. Ich versuche, basierend auf dem Input der Kund*innen, immer noch weiterzudenken und zu ergänzen.

Was braucht aus deiner Sicht gutes Design?

Stefan Luckerbauer: Es sollte einfach aber intuitiv interpretierbar sein, Emotionen wecken und Überflüssiges vermeiden.

Tim Kirchner: Ein geschultes Auge, Erfahrung, ständigen Austausch und Einfühlungsvermögen.

Wie kann gutes Design eine Marke positiv beflügeln?

Stefan Luckerbauer: Ein ansprechendes, klares Design, das im besten Fall State of the Art ist, kann die Benutzererfahrung verbessern und somit eine ganze Identität pushen.

Tim Kirchner: Design stärkt sowohl die Wahrnehmung der Marke nach innen, als auch nach außen. Kreative, sauber umgesetzte Ideen und Designs werden von jedem/jeder bewusst oder unterbewusst wahrgenommen. Gerade in unserer multimedialen Welt gilt es daher, sich mit Qualität und Ideenreichtum hervorzutun.