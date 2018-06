Mittelstand im Mittelpunkt:Daten sind das Öl der Zukunft

Zahlreiche Teilnehmer folgten dem Aufruf der Kleinen Zeitung zur Tagung für mittelständische Unternehmen am 14. Juni in der Raiffeisenlandesbank in Graz. Spannende Diskussionen, Vorträge und Workshops haben Entwicklungen aufgezeigt und Lösungsansätze geboten.

© KK

Daten sind das Öl der Zukunft“, gab NetApp-Chef Peter Hanke in seinem Vortrag früh das Motto vor. Und um diesen Datenschatz zu heben, gelte es für alle Unternehmen – egal ob Konzern oder Klein- und Mittelunternehmen (KMU) – die Daten „umfassend und effizient zu managen“, ergänzte er im Rahmen der Veranstaltung „Mittelstand im Mittelpunkt“ in der Zentrale der Raiffeisen Landesbank Steiermark in Raaba. Mit dem sogenannten „Data-Fabric-Ansatz“ will Hankes Unternehmen die Möglichkeit bieten, Daten über alle Plattformen – egal, ob das jetzt das eigene Rechenzentrum ist, eine „Public Cloud“ oder eine „Hybrid Cloud“ – nahtlos von einem Punkt aus zu managen. Innovationen im IT-Bereich machte indes auch Sebastian Swiecicki (VMware) zum Thema seines Vortrages. Er sieht IT gar als „Grundlage für den digitalen Wandel“.

Dass dieser Wandel, dieses Bedürfnis nach Innovation, speziell bei KMU auch innovative Finanzierungsformen benötigt, erklärte Michael Hantinger, Geschäftsführer von „Mittelstandskapital“. Aufgrund der strengeren Regulierungen von Banken sei es der Hausbank heute oft nicht mehr möglich, Innovationen oder eine Expansion im vollen Ausmaß zu finanzieren. Es gebe aber die Möglichkeit, mit vielen unterschiedlichen Instrumenten dennoch die Finanzierung zu ermöglichen. Dabei kann auf Schuldverschreibungen, Nachrangkapital, Factoring, Einkaufskredite und vieles mehr zurückgegriffen werden. Ziel sei es, den „richtigen Blumenstrauß an Finanzierungen“ zusammenzustellen.

Beeindruckend fiel auch der Vortrag von Stefan Kienzl (ACP IT Solutions) aus, der live die „Tricks der Hacker“ vorführte. Und diese sind wahrlich vielfältig. Kein Wunder, gilt es doch – Sie erahnen es bereits – an das „Öl der Zukunft“ zu gelangen.

